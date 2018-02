En entrevista con Pulso, el alcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC) realizó un balance de la estrategia del comunismo en Chile y una evaluación del rol del Partido en el Gobierno, y además se refirió al Frente Amplio y defendió las iniciativas populares que lleva a cabo en su comuna.

En relación con la participación del PC en la actual administración de La Moneda, se mostró conforme. “Sabemos que esto fue una derrota dura, pero respecto al balance de la participación del PC en el Gobierno, reconocemos una cantidad de errores en el manejo del Gobierno pero estamos muy contentos con lo obrado”, señaló. En esa línea, agregó que la participación comunista en el Ejecutivo fue un paso táctico para destruir el sistema binominal.

Con respecto al Frente Amplio, Jadue afirmó que “hace dos años no sabíamos de este proceso de maduración de fuerzas, porque son los mismos que antes decían que participar del sistema era venderse”. Tras señalar esto, dio su impresión de por qué el PC no está dentro de este conglomerado. “En las condiciones en que surgió el FA, no era posible estar ahí. Además, es un frente bastante amplio. Algunos ponen al FA a la izquierda del PC, y yo no tengo ninguna duda de que el FA, como conglomerado, está a la derecha del PC, porque hay fuerzas en su interior que están a la derecha”, apuntó.

Sobre qué decisión debe tomar el PC -si unirse al FA o la DC- Jadue sostuvo: “Más allá de si vamos a mirar al FA o a la DC, la convicción profunda que debe desarrollar todo el espectro político de la centroizquierda es que necesitamos una mayoría para derrotar a la derecha y presentar un proyecto que se oponga al neoliberalismo”.

Finalmente, sobre su gestión en Recoleta el alcalde defendió sus iniciativas populares. “Seguimos peleando, sigue habiendo prácticas inescrupulosas de algunos laboratorios que tratan de destruir nuestro proyecto -la Farmacia Popular-, como Pfizer, pero seguimos viento en popa: estamos empezando a importar productos y estamos a muy poco de poder registrar medicamentos extranjeros con la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp), y seguiremos metiendo presión al mercado para que funcione como dice que funciona”, señaló.

El Ciudadano