El pasado jueves, Daniela Vega, asistió al programa Vértigo de Canal 13, donde sufrió un trato -que sido calificado como humillante- por parte del personaje Yerko Puchento, interpretado por el actor Daniel Alcaíno. El hecho le ha costado casi 200 denuncias al programa en el CNTV.

El incidente ocurrió cuando Alcaíno, en medio de su rutina, se burló de Vega haciendo un juego de palabras en relación a su genitalidad con la película “Coco”.

Una semana después, en medio de su participación en el programa “Mentiras Verdaderas”, la actriz se refirió al hecho, señalando que a ella no le afecta, debido a que tiene muy aceptada su condición de trans, pero que Alcaíno debió haber sido más respetuoso, considerando que hay muchos adolescentes en transición que se pueden tomar sus palabras de manera dolorosa.

“Yo entiendo el contexto y que la comedia es una tierra de nadie“, comenzó explicando la actriz protagonista de Una mujer fantástica, la cinta ganadora del Oscar como Mejor Película Extranjera.

Dicho esto, agregó que “no voy a ahondar en un tema como este, pero me pareció un poco desafortunado por la gente que está mirando y se puede sentir ofendida. A mí no me ofende. Yo estoy bien, pero si esa broma la ve una pendeja trans de 14 años que recién está iniciando su tránsito y dice ‘si está cuestión está en la televisión abierta’, puede tomarse como comentario doloroso para gente que tiene menos experiencia”.

“Lo interesante que se genera un nuevo debate”, concluyó, aclarando que no habló posteriormente ni con la producción del programa ni con Jorge López ni con Daniel Alcaíno, puesto que no la han llamado.

