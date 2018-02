El brutal crimen de Sophie, la pequeña de un año y 11 meses que fue abusada, golpeada y asesinada por su padre en Puerto Montt, ha levantado en algunos sectores de la sociedad nuevamente la demanda por la restitución de la pena de muerte para hechos como ese.

En ese marco, los diputados UDI Osvaldo Urrutia, Ignacio Urrutia, Celso Morales, Pedro Álvarez-Salamanca y Sergio Bobadilla solicitaron a través de una carta al presidente electo Sebastián Piñera llevar a cabo una consulta pública respecto de que regrese a nuestra legislación la sanción de pena capital.

Algo que por distintas razones -éticas y hasta pragmáticas- ha sido rechazado a su vez por otros sectores, argumentando algunos que, por ejemplo, la aplicación de la pena de muerte no necesariamente reduce la cantidad de crímenes que se busca justamente disminuir.

En ese sentido, desde la oposición al gobierno de Piñera ya se han comenzado a levantar voces, como la del PPD Felipe Harboe, quien llamó “ignorantes” a quienes idearon esta solicitud, a través de su cuenta de Twitter. “A los diputados UDI que piden reponer la pena de muerte o son ignorantes (por no conocer prohibición a partir de límite de artículo 5 inciso segundo de la Constitución) o populistas al proponer algo que saben imposible”, disparó el parlamentario.

También desde el Frente Amplio, Vlado Mirosevic (Partido Liberal), fue crítico con la solicitud. “Se preocupa de hacer justicia y no venganza y el hacer justicia es más bien propio de las sociedades civilizadas y el hacer venganza es propio de las sociedades más barbáricas”, señaló a Emol.

El diputado comunista Daniel Núñez decidió también tirar un pelito en la sopa en el debate por una eventual restitución de la pena de muerte, interpelando a sus pares UDI por otros crímenes sobre los cuales históricamente han tenido una opinión muy distinta. “Yo no sé si los diputados UDI estarán de acuerdo en que se reponga la pena de muerte también y que la apliquemos a criminales como Krassnoff. Así que me imagino que son propuestas que después no pasan a mayores”, apuntó.

El Ciudadano