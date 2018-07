Por casi dos horas, la Fundación “Defendamos la Ciudad” expuso ante la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, para denunciar una serie de presuntas irregularidades cometidas por los directores de obras de los municipios de Valparaíso y Viña del Mar, en el otorgamiento de varios permisos de construcción.

Según la agrupación, dichos funcionarios cometieron omisiones e infracciones para favorecer al menos 40 proyectos inmobiliarios en ambas comunas durante los últimos dos años, situación que se estaría replicando en otras ciudades del país, según explicó su presidente, Patricio Herman.

“Con el ardid de que no saben calcular, proyectar o no saben leer una ordenanza general o no comprender las circulares que emite la división de desarrollo urbano del Ministerio de Vivienda, muchos directores de obras cometen errores; porque así se dice en Chile, para permitir que los solicitantes de permisos puedan construir más altura y más volumen”, precisó Herman.

Para los diputados Pablo Kast (EVO) y Osvaldo Urrutia (UDI), el tema “debe ser investigado”, puesto que, de confirmarse los hechos denunciados, se estaría incurriendo en faltas de dos tipos: ilegalidades dolosas y falencias reglamentarias derivadas de vacíos legales.

“Si hay errores de interpretación de la norma es porque la norma no es clara y es ahí donde entra el papel de los diputados para perfeccionar la norma, quitarle todo grado de discrecionalidad y hacerla lo más clara posible para que no se vuelvan a cometer errores de esta naturaleza”, afirmó Urrutia.

Por su parte, el diputado Rodrigo González (PPD), los hechos denunciados son particularmente graves, razón por la cual pidió al organismo las copias de las querellas ingresadas en tribunales, y manifestó estar dispuesto a hacerse parte en las acciones judiciales que se presenten.

“Esta situación que está escalando y que es de carácter nacional podría dar espacio incluso a una comisión investigadora para que se evalúe en forma sistemática cuánto de las normas de vivienda y urbanismo del país no se están cumpliendo”, indicó González.

Recordemos que en mayo pasado, la fundación “Defendamos la Ciudad” se querelló contra los directores de obras de Viña del Mar y Valparaíso por el delito de prevaricación administrativa, el cual se encuentra actualmente en etapa de investigación.

Fuente: Cámara de Diputados