La diputada del Partido Poder, Claudia Mix, se refirió a la publicación del diario La Tercera de este sábado, titulada “Examen a los currículums de los legisladores”, la cual contrastó la información oficial del Congreso con los certificados de título y registros académicos de las universidades, revelando una serie de datos imprecisos en los antecedentes publicados de varios parlamentarios.

En el caso particular de Mix, en la página de la Cámara y en la declaración de patrimonio aparece como asistente social. “Sin embargo, en la universidad indicaron que la diputada no cuenta con título o grado. La estudiante Claudia Mix egresa con fecha 01-01-2000 de la carrera de Trabajo Social dictada por nuestra universidad. Sin embargo, no ha culminado su proceso de titulación, por lo que aún no obtiene su grado ni título académico”, indicó el reportaje publicado por La Tercera.

Por ello, desde el Partido Poder aclararon que “Claudia es egresada de la carrera de trabajo social de la Universidad Academia Humanismo Cristiano” -lo que fue consignado en dicha nota- y agregaron que “no tiene el grado (título de asistente social) pero según la malla de la universidad al egresar, sí obtiene su licenciatura”.

Además, desde la colectividad informaron que en marzo de este año enviaron un correo electrónico a la Biblioteca del Congreso Nacional para dar cuenta del error. “Te comentamos que sigue el error en cuanto a su profesión. Ella es licenciada en trabajo social, por lo que aún no es trabajadora social. Te pido arreglen eso para evitar malos entendidos”, se lee en uno de los mails enviados que fueron mostrados a La Tercera por el equipo de la legisladora.

“Entendíamos que efectivamente se podía confundir o tergiversar”, concluyeron desde el Partido Poder.