Todos los trabajos. Todas las mujeres. Todos los derechos

📌Las mujeres en Chile destinan 5,8 horas de trabajo doméstico al día, en contraste con las 2,9 que realizan los hombres. A la semana, esto se traduce en 40,6 horas en promedio; prácticamente lo que dura una jornada laboral remunerada. Sin embargo, el trabajo que realizan las dueñas de casa no es reconocido, tampoco valorado socialmente. Tres mujeres nos cuentan su experiencia y nos invitan a reflexionar sobre la necesidad de avanzar en derechos y seguridad social para todas. Porque queremos un país justo, que otorgue igualdad de trato y oportunidades, y porque para avanzar en igualdad de género creemos que cuentan: Todos los trabajos, Todos los derechos, Todas las mujeres ✊🏼✊🏾✊🏿💜

Posted by Gael Yeomans – Diputada Distrito 13 on Thursday, May 24, 2018