El diputado Miguel Crispi (RD) acudió a la Corte de Apelaciones de Santiago para interponer un recurso de protección contra el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, por “vulnerar el derecho a la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa”.

El recurso, patrocinado por el abogado Juan Pablo Hermosilla, es presentado luego de que a Crispi se le cursara una infracción el sábado pasado por parte de inspectores municipales. Esto, por repartir en la feria de la calle Santa Amalia, en La Florida, su boletín “La DosDiez”, en el que informaba a los vecinos sobre su trabajo parlamentario y de las irregularidades financieras en la municipalidad de La Florida.

“Lo que más nos demandan los vecinos y las vecinas es que trabajemos en terreno, y lo que hace la gestión del alcalde Carter es limitar parte de ese trabajo. Los diputados tenemos el derecho a informar en el distrito al que representamos, y los y las floridanas a acceder a esa información”, explicó Crispi en la Corte de Apelaciones, a donde acudió acompañado por la Consejera Regional de la comuna, Lorena Estivales (RD).

“Tal vez lo que el alcalde no quiere que se sepa, es la información que contenía el boletín: las irregularidades financieras en la municipalidad, y frente a las cuales no ha dado explicaciones serias a su comuna”, añadió, respecto al informe publicado por Contraloría en febrero que reveló un déficit de más de 20 mil millones de pesos en la Corporación Municipal, el no pago de cotizaciones a funcionarios, entre otras.

El alcalde ex UDI ha afirmado que el diputado del Frente Amplio incumplió un permiso aprobado por la Intendencia Metropolitana para realizar una actividad sobre VIH en esa feria. Ante eso Crispi aclaró que la actividad sí se realizó, y que para la entrega de material informativo no requiere un permiso especial. Esa postura fue respaldada en Twitter por el presidente del Senado, Carlos Montes (PS) y el senador Manuel José Ossandón (RN), ambos de la circunscripción en Santiago Oriente; y por la presidenta de la Cámara, Maya Fernández (PS) y la diputada por La Florida, Ximena Ossandón (RN).

Ahora, el recurso será revisado por la Corte de Apelaciones, y si se declara su admisibilidad, se dará lugar a los alegatos.