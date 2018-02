Dura situación que atraviesan las familias de San Eugenio Diputado electo del FA y desalojos efectuados por EFE: “El municipio no ha ofrecido ningún apoyo a estas familias” "El problema actual, es que EFE quiere desalojarlos a toda costa para darles un destino a esos terrenos que es desconocido, ya que no sé sabe si se va a desarrollar un proyecto, si se va a vender. Como dije antes, no se sabe ya que EFE nunca lo ha aclarado". Estas fueron una de las declaraciones realizadas por Pablo Vidal, diputado por el distrito 8, sobre la situación que están viviendo los vecinos de la Maestranza San Eugenio.



Por Cristóbal Hernández