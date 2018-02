La decisión de los organizadores del “Miss Reef” de Viña del Mar de no realizar más la competencia, tuvo réplica en otra actividad sobre la cual también se ha generado un debate respecto del carácter sexista y machista que esta tendría: el tradicional piscinazo del Festival de Viña del Mar.

En este contexto, consultado sobre su parecer, el ex concejal de la comuna y diputado electo, Andrés Celis (RN), señaló a Soy Valparaíso que -en su opinión- el piscinazo “en nada daña a las mujeres física, psicológica o sexualmente y menos coarta su libertad”.

No obstante, de toda formas Celis apuntó que cree que no es necesario que sea un requisito el “tener que acceder al piscinazo para poder participar o ser elegida reina del Festival”. En ese sentido recordó que, por ejemplo, cuando Celia Cruz fue coronada no cumplió con esa tradición.

“Las participantes deben hacer uso de su libertad optando por elegir o desestimar tal acción sin que esto dañe o beneficie su candidatura”, agregó el ex concejal.

Por último, relevó que a su juicio hay otros asuntos “de innegable prioridad que sí afectan y dañan a la mujer”, mencionando entre ellos “la desigualdad de sueldos recibiendo menor pago respecto a los hombres ante un mismo trabajo; la diferencia frente a los planes de salud de las Isapres, siendo ‘castigadas’ por el hecho de ser mujer; la deficiente atención que se da a las denuncias de violencia hacia las mujeres y que significa luego lamentar hechos aberrantes o un femicidio, entre otros”.

El Ciudadano