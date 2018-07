La bancada del Partido Comunista criticó la propuesta realizada por parlamentarios de la UDI, que pretenden quitarle la posibilidad de acceder a la gratuidad de la Educación Superior a aquellos estudiantes que se vean involucrados en destrozos a colegios, en el marco de las “tomas” estudiantiles.

La iniciativa fue presentada por el diputado gremialista, Javier Macaya, que bajo la presentación de su proyecto conocido como “rompe-paga”, pretende quitar el derecho al acceso a la gratuidad. A juicio de los parlamentarios del PC, existen otras formas para evitar que las personas que utilizan el movimiento estudiantil realicen desmanes, señalando que generar más dificultades al acceso a la educación sería “una solución peor que el problema”.

La diputada Karol Cariola declaró al respecto que “de ninguna manera me parece que desarrollar una medida para evitar estas situaciones sea poner en riesgo o en cuestionamiento el derecho a la gratuidad en la educación, porque la gratuidad es un derecho. Si queremos modificar una conducta de jóvenes que van a provocar desmanes porque que no entienden el sentido fundamental, es educándolos, no privándolos de la educación”.

La parlamentaria agregó que “esta es una medida que no se ajusta con entregarle más herramientas a jóvenes y niños, y quitárselas en forma de castigo. La gratuidad no es un premio, es un derecho, y ese es precisamente el problema que hemos tenido con la UDI, la Derecha y este Gobierno, que siguen entendiendo la gratuidad como un premio, como algo que algunos se merecen y otros no”.

Por su parte, el diputado Boris Barrera sostuvo que “la gratuidad es un derecho que se ganó con grandes movilizaciones sociales. Fue el anhelo de las grandes mayorías que estremecieron al país demandando acceso a la educación y que permitió que el 60 por ciento de las familias más vulnerables tuvieran la posibilidad de estudiar”.

En esa línea, Barrera explicó que la Derecha recurre a una excusa para quitar el beneficio a los jóvenes: “Por ello, creo que es necesario estar atentos a estas maniobras y defender esta conquista que beneficia a los sectores con menos recursos”, agregó el parlamentario.

Finalmente, la diputada Camila Vallejo planteó que condenar a los estudiantes a no tener acceso a la educación gratuita para que terminen desertando del sistema educacional, no es la solución.

“Hemos visto que el tema de la deserción escolar, ya sea por no poder pagar o por distintas razones, termina generando que mucho jóvenes terminen en la droga, la delincuencia o terminan en el Sename y terminamos reproduciendo y agudizando un problema”, concluyó la parlamentaria y ex dirigente estudiantil.