Los más de $ 40 millones que el actual ministro de Salud, Emilio Santelices, compró en acciones de la empresa Sonda, lo mantienen contra las cuerdas. El motivo es que la firma mantiene un contrato vigente con Fonasa, entidad dependiente del Ministerio de Salud, por más de US$ 2 millones.

Pese a que el secretario de Estado aseguró que “no tenía conocimiento que la empresa tenía contratos con organizaciones asociadas a la salud”, algunos diputados de oposición ya piden su salida de la cartera.

“El ministro no tiene ética ni moral para seguir en su cargo. El presidente Piñera no tiene motivo ni argumento para mantenerlo. Si el ministro no renuncia en las próximas horas, el Presidente debe pedirle la renuncia. No puede pasar de hoy, la situación es realmente grave”, afirmó la diputada Claudia Mix (Poder Ciudadano).

En tanto, el diputado Juan Luis Castro (PS) señaló que Piñera “tiene que asumir la responsabilidad” y le advirtió que estarían “atentos y observantes a que estos hechos, no por odiosidad ni por mala fe, pero tienen que ser compatibles la retórica del Presidente”.

Por su parte, la diputada Marcela Hernando (PR) sostuvo que Santelices “ha ido perdiendo credibilidad como interlocutor”. En este sentido sentenció que el titular de Salud “es técnicamente apto (para seguir en el cargo) pero no políticamente”.

A su turno, el diputado Miguel Crispi (RD) apuntó al quehacer de Sonda, aspecto que haría más evidente el conflicto de interés. “Parte de la agenda mas relevante que ha puesto el ministro arriba de la mesa tiene que ver con la digitalización de los servicios de salud. Bueno, ¿qué hace Sonda?Presta servicios en esa misma área”, comentó.