La designación de Isabel Plá en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Genero no ha pasado desapercibida ante la opinión pública debido a su firme oposición al aborto en todas sus formas. La que ha defendido en las columnas de opinión que ha escrito en distintos medios de comunicación.

Esa situación no tardó en generar distintas reacciones, como es el caso de la Directora Ejecutiva de la Fundación Miles, Claudia Dides, quien en conversación con El Ciudadano, señaló lo preocupante que es la designación de Plá ante la postura conservadora y retrógrada que demostró como ciudadana.

¿Qué opinas de la designación de Plá en el Ministerio?

Creemos que es una persona que ha demostrado ser muy conservadora respecto al aborto y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Eso nos pone en alerta ya que no sabemos cómo va a trabajar la agenda. Además el cómo se manifestó en el pasado, en sus columnas y redes sociales, nos invita a pensar en los posibles retrocesos que pueden haber en la implementación de la Ley de aborto en tres causales, debido que aun no hay un reglamento de ella.

Por otro lado, sus palabras no invitan a la convivencia, son una alerta constante para organizaciones como la nuestra. Nosotros estamos abiertos al diálogo, en marzo será una Ministra de Estado y tendrá que representar a todos los chilenos, entonces hay que esperar a ver como lo hace, pero sus antecedentes generan cuidado.

¿Qué opinas de las columnas que ella ha escrito, donde muestra una férrea oposición al aborto?

A mi parecer dan cuenta de un discurso bastante conservador y retrógrado sobre el derecho de las mujeres. Por ese motivo no recibimos como una buena noticia su designación en el ministerio. Creo que Piñera en su candidatura presidencial tuvo un discurso de centro derecha y con la designación de los actuales ministros, demuestra que su gobierno será muy conservador.

Los comentarios que Plá realizó en sus columnas son preocupantes y demuestran una ignorancia importante respecto a lo que significa el aborto en tres causales. Al parecer desconoce los altos índices de aprobación que esta ley tiene en la ciudadanía (sobre el 70%) y también toda la evidencia científica existente respecto a las 3 causales discutidas. Para nosotros no es una buena noticia su designación, sin embargo, hay que ser cautos, ella ya opinó como ciudadana, hay que ver que hará como ministra de estado.

Si ella como ministra sigue en esa posición, ¿cómo ves su futuro en el cargo?

Yo creo que tendría mucha resistencia y problemas a nivel nacional e internacional. Hay que recordar que Chile fue felicitado por la comunidad internacional e incluso por la ONU, por la Ley de aborto en tres causales. Eso representa un gran paso en términos de democracia, de ciudadanía y respeto a los derechos a las mujeres. Si ella mantiene su postura, auguro un mala relación con la sociedad civil y el 70% de los chilenos que aprueba esta ley.

¿La designación de Plá representa de buena manera el pensamiento de este nuevo gobierno?

Creo que representa el pensamiento de la derecha ultra conservadora y retrógrada. La misma que presenciamos en el parlamento en cada discusión a la que asistimos como organización, la misma que nos ha insultado. Por eso no es una sorpresa la elección de los distintos ministros. Pero es complejo, porque nosotros estamos en un país donde en algunas épocas se han vulnerado los derechos humanos y lamentablemente este gabinete terminó siendo completamente de derecha, con personajes muy vinculados a la Dictadura militar de Pinochet.

En ese sentido, ¿crees que independiente de quién sea el representante de la cartera de mujer, habrá espacio desde el gobierno para debatir con organizaciones como la que ustedes representan?

Ojalá nos convoquen a debatir. Pero hay que recordar que hay un tema con la sociedad civil. En general el Estado de Chile se relaciona de una forma que no es vinculante con la sociedad civil, independiente de que facción esté gobernando. Hay algunos ministerios que tienen una mayor relación con la sociedad civil. No así otras carteras, como la de mujer o salud. Por ende, esa es una deuda que traspasa a los gobiernos de turno. En ese sentido la tarea de Plá y lo que haría distinto a este gobierno, es abrir el espacio de debate para que la sociedad civil pueda tener opinión respecto de las políticas publicas a implementar y las leyes que hay que regularizar y monitorear. Si somos llamados, nosotros participaremos y ahí decidiremos si apoyamos esa agenda o no. El problema es que el estado de Chile no ha podido generar esa relación madura y de trabajo con la sociedad civil.

¿Por qué crees que pasa eso con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género? ¿por qué es nuevo?

No. Creo que es una práctica de los gobiernos de Chile el no relacionarse de buena manera con la sociedad civil. Yo creo que eso representa una desconfianza del gobierno con las distintas colectividades y de cómo nos relacionamos hoy en este país. Por ende cuando se arman mesas o comisiones que no son vinculantes, sólo son para informar, en ese sentido creo sería mejor informar por la prensa que realizar estas reuniones.

Esta situación es una deuda que tiene la democracia con la sociedad civil, desde la década de los 90 hasta ahora y traspasa a los gobiernos de turno.

