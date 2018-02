A través de un comunicado enviado por los docentes de la institución, se dan a conocer distintas irregularidades en las que habrían incurrido autoridades del Duoc UC y el sindicato de trabajadores de la casa de estudios. En ese contexto ha surgido un nuevo movimiento de derechos de los docentes denominado “Carlos Sánchez Oliva”, en honor a un profesor que perdió la vida cumpliendo su profesión.

A lo largo del escrito se detallan diferentes formas en las que las autoridades de Duoc habrían creado diferencias entre un grupo de trabajadores y otros. “Año tras año -y en el mes de diciembre-, a miles de docentes de este instituto se les da término a su contrato de trabajo (plazo convenido). Muchos de nosotros llevamos largos periodos en la institución (2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 años, etc.) sin tener hasta la fecha la posibilidad de un contrato INDEFINIDO (sic)“, detalla el documento.

El problema de esta situación, según explican desde el movimiento, es que en los meses de enero y febrero los docentes a quienes se les finiquitó no poseen salario, protección de salud y sufren el aumento de sus lagunas provisionales. Ante esta situación, los trabajadores exponen que “Duoc UC debe abrirse a una solución a este problema y cumplir con lo que declara, cuando dice que tienen puesto el foco en los docentes, que quieren los mejores docentes”. En ese sentido, añaden: “Con perplejidad nos preguntamos: ¿cómo lograrán eso, cómo fidelizarnos, si cada fin de año nos vamos de la Institución (arréglese como pueda y nos vemos en marzo, mes que por lo demás no nos pagan el salario completo)?”.

Otro aspecto sobre el cual realizan demandas es respecto del pago de sus horas trabajadas. “Por una parte, se indica que se paga por jornada laboral y, en seguida, se detalla la carga académica calculada en valor hora y semanas”, cuestionan los docentes. Es por esto que varios trabajadores calculan que el valor de las horas no coincide con su renta. Aseguran que esta situación es conocida por la Dirección Ejecutiva, pero -señalan desde el movimiento- “como les favorece, no la corrigen”.

Sindicato sin trabajadores de plazo fijo

Punto aparte es el tema del sindicato. Según el documento, si bien existe una organización de este tipo, esta no velaría por las demandas de los trabajadores, sino que más bien funcionaría como un “brazo político de Duoc para mitigar reclamos, delatar a los afiliados que son críticos a la institución y no cumplen con sus funciones declaradas en los estatutos”, según expresan.

En 2017, continúa la denuncia, se habría realizado un cambio en los estatutos del sindicato. En esta modificación acusan que solo se permitiría el ingreso de trabajadores a dicho sindicato con contrato indefinido, lo que no les permitiría luchar por sus demandas. Además, reclaman que en estos cambios no habrían participado los profesores, sino que solo los técnicos que -dicen- “nunca han hecho clases, que no saben lo que ocurre, lo que vivimos en las aulas y fuera de ellas”.

Los denunciantes exponen al respecto que en la sede de Plaza Oeste hubo un docente que habría mostrado su descontento con la realización de variación en las leyes y llamado a reflexionar sobre la naturaleza de estos cambios. Dicho profesor habría sido despedido en diciembre del mismo año, lo que evidenciaría a su juicio la situación interna que se vive dentro de la institución.

Cristóbal Hernández