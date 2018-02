Descenso en los “rankings económicos”, “situación económica desacelerada” son algunas de las frases que se repitieron constantemente en las páginas económicas de los medios nacionales durante 2017.

A eso se le suma un Banco Mundial que asegura que la economía chilena ha perdido “competitividad” de manera drástica. En ese contexto, desfavorable cuando menos, hay algunos que siguen ganado y a manos llenas. La banca chilena registró en 2017 ganancias que superan los 3600 millones de dólares. ¿Cómo es esto posible si la economía chilena se encuentra tan decaída?

A estas cifras se les suma el fuerte endeudamiento de las familias chilenas. De acuerdo al Banco Central los hogares chilenos alcanzaron su máximo histórico con casi un 70% de deuda. Cuesta entonces entender el fenómeno de los bancos chilenos.

En conversación con El Ciudadano, el economista y académico Andrés Solimano, da su mirada sobre el futuro de esta tendencia que lleva a la banca a aumentar año a año sus ingresos y las relajadas políticas regulatorias.

¿Cómo se explican las ganancias de la banca chilena en una economía supuestamente desacelerada?

Bueno, efectivamente hay un gran contraste entre el crecimiento agregado de la economía, del PIB que este año creció cercano a un 1,6% y las utilidades de los bancos crecieron cerca de un 11%, es decir casi 8 veces más que el crecimiento medio de la economía. Eso demuestra que es un crecimiento pro-instituciones financieras.

¿Los beneficios alcanzan a toda la banca?

Los grandes beneficiados son los tres bancos grandes -Banco de Chile, Santander y BBVA se llevan casi el 70% de las colocaciones-. Esto va a ser proporcional con la manera en que se reparten las utilidades, entonces puede ser que cada banco se esté llevando utilidades en promedio mil millones de dolares, son cifras astronómicas. Las autoridades deben hacer algo, pero el gobierno no lo hace.

¿Mercado desregulado?

Esto viene de la época de la crisis financiera del 82′ 83′ que dejaron los bancos con poquísima competencia sistémica. Lo terrible es que el Estado no se beneficia de esto, porque no hay una tasa de tributación extraordinaria sobre los bancos.

¿Cuáles son las principales características de la banca chilena?

Una estructura oligopolios muy concentrado en los 4 bancos más importantes. Cuesta mucho abrir un banco. Se van abriendo algunos, pero son bancos pequeñitos, de “retail” (falabella,Ripley) pero no compiten con los bancos españoles( Santander, BBVA) que se llevan la tajada más grande. Entonces a Chile no vienen nuevos bancos que vinieran a aumentar la competencia del sistema. Los bancos no dan crédito a las pymes, son bancos que viven del crédito a grandes clientes o crédito hipotecario o de consumo.

“Es una utilidad rentista”

¿Apuestan a lo seguro los bancos?

No es una banca que arriesgue mucho, que financie emprendedores y pymes, que financie gente que hace mejoras tecnológicas. Ese segmento los bancos lo niegan. Entonces es una utilidad rentista, de llegar a grandes carteras de clientes y no meterse en áreas que pueden complicadas para ellos. Como proyectos tecnológicos, emprendedores, pymes, eso a los bancos no les interesa. Les interesa los créditos de consumo, los créditos hipotecarios y los grandes clientes.

¿Cuales son los riesgos del endeudamiento de las familias chilenas?

Hay 3 riesgos: que la gente se quede sin trabajo y no pueda sobrevivir, otro tiene que ver con la salud, como enfermedades catastróficas o invalidez y riesgo que las personas no puedan seguir trabajando y tengas una deuda grande.

¿Qué sector de la sociedad concentra la deuda?

Se está concentrando mucha deuda en la gente joven entre 20-35 años. Han tenido que pagar créditos universitarios, que alcanzan 15, 20,25 millones de deuda. Si salen al sistema laboral, se casan y quieren comprarse una casa y en el banco piden un crédito de 50-60 millones de pesos van a tener 80 o 90 millones de pesos antes de los 30 años. Entonces esa persona estará condenada toda su vida laboral a pagar esos intereses de la deuda. La gente va a vivir endeudada varias décadas.

¿La tercera edad es otro sector endeudado?

Hay datos que demuestran que mayores de 60 años están endeudados y ahí es más complicado porque o sigue trabajando o debe vivir de pensiones muy bajas, como las que paga el sistema AFP. Entonces se produce también un problema por ese lado. Es muy preocupante pero el sistema está hecho para que la gente pida créditos. Siempre crece la oferta de créditos por parte de los bancos, las casas comerciales a la gente la entusiasman a sacar tarjetas de su establecimiento. Es una sociedad de consumo que vive del gasto financiado con deuda.

¿Qué esperas de próximo gobierno respecto a la situación de la banca?

Primero hay que ver cómo parte el gobierno, pero yo creo que va a seguir cierta continuidad. No veo que existan estrategias agresivas que se instalen nuevos bancos, que se haga más competitiva y se haga frente a los más grandes. Entonces eso no lo veo ni en los ministros designados ni en el presidente. La administración de Piñera solo da la impresión de continuidad.