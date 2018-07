“Es curiosa la sensación con este libro, pues pareciera uno nuevo totalmente, aunque sabemos que ya fueron publicados gran parte de los textos. Su disposición tuvo como efecto dimensiones no vistas y adquiere nuevas formas de lecturas, además de ser una oportunidad para quienes no me han leído antes, con la posibilidad de re-visitar de forma diferente el conjunto”.

Así explica el escritor Juan Pablo Sutherland las motivaciones que lo llevaron a reunir toda su obra narrativa de los últimos 25 años en “Se te nota”, compilación que incluye textos inéditos, realizada bajo el sello de la Editorial Los Perros Románticos, y cuyo lanzamiento está programado para este jueves 5 de julio en la Biblioteca del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

En 258 páginas, la edición congrega los relatos completos del autor, y presenta un reordenamiento textual que combina y también desordena el conjunto de sus dos libros anteriores de cuentos y otros originales. Ángeles negros (1994) y Santo roto (1999), parte de la obra de Juan Pablo Sutherland, sumado a tres textos inéditos, conforman el nuevo volumen.

“El título devela de alguna manera esa injuria pública, íntima y permanente que vivieron los personajes en esta narrativa marica que cuestionó las normas y pensó un imaginario posible y legítimo”, señala el escritor. Y agrega: “Es un guiño para relevar esas políticas de acoso normativo que estaban naturalizadas para agredir a la diferencia sexual, por eso, me parece que estos textos vuelven a tener sentido y se ligan, inclusive, al contexto actual de movilizaciones feministas en la idea que se devela la injuria para politizar la estigmatización, que vuelve a citar al feminismo en esa premisa clásica que dice ‘lo personal es político’”, afirma Sutherland.

Sobre la incorporación de “Se te nota” al catálogo de Los Perros Románticos, el director de la editorial, Emersson Pérez, explica que “nos interesa el trabajo de Juan Pablo porque estimamos que es necesario actualizar una literatura viva y contemporánea para las nuevas generaciones, y creemos que estos cuentos y crónicas merecen nuevas lecturas”.

La presentación del libro está programada para el próximo jueves 5 de julio a las 19.30 horas en la Biblioteca del Centro Cultural Gabriela Mistral GAM, y contará con la participación de Adrián Melo, Sociólogo y Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, columnista de Página 12 y autor de “Historia de literatura gay Argentina”; la poeta chilena Malú Urriola, autora de “Hija de perra” y “Dame tu sucio amor”; y José Salomón, académico y crítico literario, Doctor en Literatura Chilena e Hispanoamericana de la Universidad de Chile.

El libro ya está a la venta a través de Buscalibre, abarcando todas las regiones de Chile y pudiendo realizar envíos al extranjero, en el siguiente link:

https://www.buscalibre.cl/libro-preventa-se-te-nota/9789569594175/p/50181338.