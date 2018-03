El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, realizó un duró análisis de la gestión en Educación realizada por el gobierno saliente de la presidenta Michelle Bachelet. Según indicó el dirigente en conferencia de prensa, la evaluación del Magisterio “es mala, es una evaluación negativa”, puesto que “la educación chilena no tuvo los cambios paradigmáticos”.

“La educación chilena sigue bajo la lógica del mercado, lo que en círculos académicos se llama la endo-privatización, donde la escuela pública se rige y debe funcionar con criterios de ente privado y debe competir por captar recursos, se financia por voucher (subsidio a la demanda), entra en la competencia de rankings, se le somete a consideraciones de tipo economicista para evaluar su accionar –y no de tipo social–. La educación sigue siendo un bien de consumo, que se adquiere según la capacidad adquisitiva que tenga la familia”, sostuvo Aguilar.

“Lo vimos el día lunes, cuando al iniciarse la Nueva Educación Pública (desmunicipalización), donde la Presidenta tenía proyectado inaugurar el año escolar en un colegio del Servicio Local Barrancas y no lo pudo hacer, porque los profesores no trabajaron, al no cumplirse la ley del traspaso, que obligaba a tener las deudas plenamente pagadas y respetar los derechos laborales y eso se estaba haciendo. Por lo tanto, ya en el inicio, la ley evidencia que no es un cambio de fondo. Cambia quien administra el modelo, pero no el modelo en sí”, complementó el dirigente del Colegio de Profesores.

De acuerdo a su diagnóstico, “se moderaron ciertos aspectos más brutales del modelo de mercado, pero no se modificó el modelo. Para nosotros se trata de una reforma frustrada, superficial y lo que hay hoy, cuando se pretende señalar la reforma educacional como el gran legado del gobierno saliente, nosotros decimos que no hay tal”.

El Ciudadano