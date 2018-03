El próximo lunes 19 de marzo se inicia el juicio oral en contra de cuatro ex funcionarios de Carabineros involucrados en la desaparición de José Vergara, joven de 22 años que fue llevado por la policía uniformada desde su domicilio en Alto Hospicio, luego de sufrir una crisis producto de la esquizofrenia que padecía. Eso ocurrió el 13 de septiembre de 2015. A la fecha, no se conoce el paradero de Vergara.

Según consigna Soy Iquique, desde la familia del joven confían en un resultado que permita esclarecer hace más de dos años. “No tenemos dudas de que se va a condenar a estos cuatro carabineros”, afirmó Matías Ramírez, abogado representante de la familia Vergara.

“Este es lamentablemente un caso inédito, porque va a ser la primera vez que la justicia y la reforma se haga cargo de decidir un caso de desaparición forzada en democracia. (…) va a ser importante saber cuál es la postura de los nuevos tribunales respecto a estas situaciones, y estos abusos de poder cometidos, en este caso, por Carabineros de Chile”, agregó Ramírez.

Los cuatro funcionarios policiales se encuentran imputados por el delito de secuestro calificado y arriesgan 20 años de cárcel, aunque la familia esperaba presidio perpetuo. “Creemos que este es un caso de alto impacto social y familiar y las agravantes dan cuenta de que se debería haber exigido la pena mayor, en este caso, el presidio perpetuo, que es la pena que nosotros estamos solicitando al tribunal oral en lo penal”, dijo el abogado Ramírez, según indica Soy Iquique.

El padre del joven, Juan Vergara, señaló que esperan “una condena ejemplar para que esto no vuelva a pasarle a otras personas (…) lo ideal sería que ellos dijeran qué pasó ese día, que ellos abrieran su corazón”.

En agosto, El Ciudadano conversó con el padre de José Vergara, quien relató lo que sucedió el día de su desaparición. “Mi hijo sufría de esquizofrenia y siempre se descompensaba y yo llamaba a Carabineros para que se calmara, lo llevaran al SAPU, lo inyectaran y todo eso. En seis ocasiones Carabineros hizo el procedimiento como corresponde. La última vez, un día domingo en la mañana, como a las 8 los llamamos; yo estaba convaleciente de una gripe fuerte, estaba acostado, mi pareja los llamó, batieron el récord en llegar, como nunca -usted los llama, por alguna emergencia, se demoran ene-. Yo confiado en que el procedimiento iba a ser legal… se lo llevaron, yo no me levanté; mi esposa les dijo “mi viejo está arriba” y el cabo primero –yo le escuché la voz– dijo ‘no déjelo, si está enfermo’. Yo debiera haber bajado, pero como era Carabineros, me confié y me quedé tranquilo. Se llevaron a mi hijo”, afirmó Juan Vergara.

El Ciudadano