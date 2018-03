A continuación, reproducimos la declaración de la Red de Apoyo Machi Celestino Córdova, con motivo de los 60 días en huelga de hambre de la autoridad espiritual mapuche, único condenado por el caso Luchsinger, quien solicita un permiso de 48 horas para realizar un rito sagrado.

En consideración, de los 60 días de huelga Hambre que lleva el machi, autoridad espiritual mapuche, CELESTINO CÓRDOVA en la cárcel de Temuco, autoridades mapuche del Wall-Mapu y la LA RED DE APOYO del Machi que suscriben la presente declaración y otras autoridades que por sus propias responsabilidades en nuestras comunidades no han podido ser parte de esta comisión, exponemos ante la opinión pública nacional e internacional y en particular para nuestro pueblo Mapuche lo siguiente:

Kiñe. Esta acción, que hemos determinado como autoridades Mapuche de viajar desde nuestras comunidades a esta gran ciudad, es porque hemos asumido nuestra profunda preocupación por el estado de SALUD en que se encuentra nuestro Machi Celestino y entendiendo esta situación, nosotros como MACHI–LONKO–WERKEN, NO PODEMOS ACEPTAR QUE EL GOBIERNO Y ESTADO CHILENO, no tengan una mínima sensibilidad humanitaria y de comprensión de lo que significa tener a un machi en una cárcel, sin haber desarrollado un juicio con la pertinencia cultual mapuche.

Epu. Nuestras acciones vienen a respaldar, exigir e INTERPELAR al gobierno y al Estado chileno, las peticiones que el Machi ha solicitado, que es ampliamente conocido, AUTORIZACIÓN NECESARIA AL MACHI PARA IR A SU CASA A RENOVAR SU REWE Y ESPIRITUALIAD. Segunda petición, SU LIBERTAD y para su efecto, la reapertura de nuevo juicio, incorporando los protocolos de JUSTICIA Mapuche, considerando todos los códigos penales propios mapuche, para este caso, tomando en cuenta la investidura de su persona como Machi.

Kvla. Solicitamos a todos los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, esto es Instituto de Derechos Humanos, a la comisión de derechos humanos de ambas estructuras legislativas Diputados y Senadores, al ministro de Justicia y Derechos Humanos a desarrollar acción en post del mandato institucional que le confiere su responsabilidad de autoridad, que es escuchar y promover instrucciones para dar cumplimiento a la petición de nuestra autoridad Mapuche Celestino Córdova, de esta manera evitar la profundización de la herida histórica del pueblo Nación Mapuche y el Estado Chileno.

Meli. Como Autoridades Mapuche que hemos viajado a esta ciudad, donde están los poderes del Estado chileno, para dejar en precedente que si el gobierno y sus instituciones no acogen este llamado del Machi Celestino será su responsabilidad y un desconocimiento, negación de la existencia del pueblo Nación Mapuche en este país, ante lo cual sería sus más evidentes contradicciones con su guiador espiritual papa Francisco, CUANDO estuvo en Chile, ÉL PREDICÓ QUE LA VIOLENCIA no es sólo responsable de quien ejecuta la violencia sino la mayor culpa la tiene quien tiene la autoridad institucional de escuchar y resolver la petición o reclamo oportunamente y no caer en un orgullo de autoridad.

Kechu. Por último, nos dirigimos a nuestro Pueblo Nación Mapuche y su diversidad interna llámese intelectuales, estudiantes, dirigentes, funcionarios, empresarios mapuches, Longkos, Machis, Werken, pu Konas de todos el WALL-MAPU a desarrollar distintas expresiones de SOLIDARIDAD de manera individual y colectiva para que el Estado Chileno escuche el llamado de apoyo para el Machi Celestino Córdova y les cedan la petición que él solicita. No podemos aceptar como mapuche que el Estado opresor nos quite una Autoridad MAPUCHE DESDE LA CÁRCEL, sería lo más grave para nuestra espiritualidad, dignidad y nuestra historia de resistencia.

MARICHIWEW

Autoridades Mapuche Familiares, Amigos y Red de Apoyo Machi Celestino Córdova.