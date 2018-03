Esta semana dos miembros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han estado realizando una visita inspectiva en el Cajón del Maipo para evaluar el proyecto de Aes Gener, Alto Maipo. El miércoles la reunión -que duró unas tres horas- se realizó con organizaciones opositoras a la iniciativa.

“Quedaron bien impresionados”, sostiene Maite Birke, concejala de San José de Maipo, quien realizó un mapeo general de las irregularidades que presenta el proyecto, detallando el proceso sancionatorio que tiene abierto en la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y otros procesos administrativos. En la ocasión también estuvo Marcela Mella, de la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo (CCRM), quien detalla que desde Aes Gener les hicieron ver que “ahora hay un control mucho más profundo de Alto Maipo”.

A juicio de la concejala Birke, el encuentro con los agentes del BID dio cuenta de que al parecer no estaban tan al tanto del conflicto generado por el mega proyecto. En ese sentido, intuye que “Alto Maipo les debe entregar una visión sesgada, pero cuando se encuentran con la comunidad que está súper activa y preparada, y que les muestra otra parte, ellos abren su mirada y ven que no es tan perfecto como se les cuenta”.

Si bien con esta reunión se sintieron escuchados por parte del BID, Birke insiste en que “financiar Alto Maipo es la muerte del Cajón del Maipo y del agua de Santiago”. Apoyada en esa tesis, la concejala llamó a los financistas que están interesados en apoyar el proyecto a que se informen, porque -argumenta- “se corre el peligro de que se seque el pulmón verde más grande que tiene la Región Metropolitana”.

Por parte del BID estuvieron presentes Juan Carlos Paz y Luiz Gabriel Todt de Azevedo, jefe de división, ambiental, social y de gobernanza del Banco, quienes el martes sostuvieron una visita en terreno en El Alfalfal, donde además se reunieron con dirigentes que dieron cuenta de la grave división social que ha causado la empresa. El miércoles la instancia fue a puertas cerradas con la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo (CCRM), empresarios turísticos, juntas de vecinos, los emprendedores de rafting, la cámara de turismo de la zona y la concejala Maite Birke.

Marcela Mella explica que es primera vez que el BID se abre a escuchar a las organizaciones del Cajón que se oponen al proyecto hidroeléctrico, pues señala que las fiscalizaciones “solo habían estado disponibles para la agenda de reuniones que Aes Gener les presentaba”.

En esta oportunidad entregaron información de los impactos ambientales que ha tenido la construcción de la iniciativa, los incumplimientos a los convenios con comunidades, al permiso ambiental, el proceso sancionatorio abierto y el plan de cumplimiento, además de una serie de aspectos administrativos técnicos. En ese sentido, las organizaciones expresaron “la voluntad de seguir usando todas las herramientas legales y administrativas para detener la construcción de Alto Maipo”, relata Mella.

Los agentes del BID tomaron nota de dichos temas y se comprometieron a solicitar mayor información a Aes Gener con el objetivo de poder contrastar la información. De hecho, se dio a conocer que hace un año el Banco contrató consultores independientes en temas de ingeniería y laboratorio de muestreo de aguas, porque dijeron -según expresa Marcela Mella- que “querían cotejar la información que Alto Maipo les había entregado a la fecha”. En el fondo, añade, “nos hicieron ver que ahora hay un control mucho más profundo”.

De ahí la relevancia de esta instancia pues, si bien venían a hacer una visita inspectiva, la vocera de la CCRM plantea que “era muy importante la impresión que los equipos de los bancos se llevaran, pues eso incide en la decisión de descongelar o no el financiamiento y si van a aceptar la propuesta de reestructuración económica que aún nadie conoce”.

La visita de los agentes técnicos del BID incluye la totalidad de las obras de Alto Maipo. El arribo de estos representantes se repite cuatro veces en el año y, si bien en esta oportunidad fueron muy estrictos en tratar solo lo ambiental y no se manifestaron sobre otros aspectos como el financiero, sí mencionaron que estaban evaluando la propuesta de reestructuración financiera que Aes Gener les acaba de entregar.

“Nuestra lectura es que no está claro que el BID vaya a continuar en Alto Maipo”, sostiene Marcela Mella, sobre todo porque mostraron mucha preocupación por los aspectos sociales, específicamente lo que ha ocurrido en El Alfalfal, ya que -apunta- “ellos mismos pudieron verificar la división que el proyecto ha creado en la comuna y eso les preocupa mucho”.

Aspectos ambientales graves

La exposición que realizó la concejala Maite Birke versó sobre lo que ha ocurrido desde el año 2016. “Fue la primera vez que fui a las faenas en El Yeso y acompañé a los trabajadores en la primera huelga legal que tuvo la constructora, ocasión en que me informaron de todas las irregularidades y daños en vegas, contaminación de aguas, la inestabilidad hidrogeológica y las dudas sobre los glaciares que no sabemos cómo se están afectando”, narra.

Luego, Birke pasó revista por las casi 40 denuncias que se han hecho contra Alto Maipo, explicando el proceso sancionatorio que se abrió en la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), así como una serie de acciones administrativas que apuntan a aclarar las irregularidades que ha presentado el proyecto.

Finalmente, les dijo a los agentes del BID que si Alto Maipo está trabajando con irregularidades y no están bajo las normas de los prestamistas, “el banco, al financiar este proyecto, pasa a ser un aval del desarrollo de un proyecto que no cumple la normativa del país”. Entonces -relata- los llamó a “ocuparse en verificar” que la hidroeléctrica cumpla, porque esta iniciativa “de amigable con el medio ambiente no tiene nada”.

“Seguir poniendo dificultades al proyecto”

En tanto, Marcela Mella aclaró en la reunión que tienen un objetivo muy claro: “Seguir poniendo dificultades al proyecto Alto Maipo, en paralelo a la estrategia administrativa y legal”. Lo mismo fue dicho por los empresarios turísticos y otros dirigentes presentes en la reunión, quienes en conjunto apuntan a que la iniciativa hidroeléctrica no se materialice y con ello evitar que “la cuenca del Maipo sufra un impacto grave”, como plantea Maite Birke.

En ese sentido, Mella concluye expresando que la estrategia es seguir poniendo incertidumbres en el emprendimiento de Aes Gener, porque Alto Maipo “aún no encuentra al socio que inyecte capital como requiere el proyecto y como los bancos le han pedido”.