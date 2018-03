Distintas críticas ha generado el inicio de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas, especialmente desde los sectores especializados, que la calificaron como “engorrosa y compleja” para que la población chilena cumpla los requisitos e inscriba a sus mascotas.

Según consigna una nota publicada por El Mercurio, la legislación -promulgada el año pasado- contempla la instalación de un chip a las mascotas, lo cual aumentará la posibilidad de encontrar a los animales perdidos y localizar al dueño.

El problema, indica la nota del periódico capitalino, es que para los expertos esto sólo se podría realizar tras cumplir los trámites previos que la ley requiere: la obtención de un documento que verifique que se es dueño del animal, obtener una clave única y que un veterinario certifique y valide los datos de la mascota que se intenta inscribir. Los especialistas valoran los pasos que se han dado para avanzar en el cumplimiento de la norma, pero opinaron que hay “mucha exigencia” en los requisitos.

“Son muchos pasos”, señala el presidente del Kennel Club Chile, Eugenio Aguiló.“Como idea lo encuentro muy bueno, pero creo que no está la cultura para eso”.

Por su parte, Patricia Cocas, fundadora de la organización ProAnimal Chile y una de las que trabajó en la nueva ley, afirmó que “lo de que un veterinario deba certificar ciertas condiciones del animal me parece que no es adecuado (…) eso se podrá pedir en una etapa posterior, pero hoy en Chile con el alto costo y el escaso acceso, la gente no va a hacer la tenencia responsable, no se está en condiciones de exigir estas medidas”, indicó la especialista.