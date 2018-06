Los estudiantes de la Universidad Iberoamericana acusaron al ministro de Educación de “invisibilizar” el conflicto que actualmente viven en su institución, y advirtieron que si no inician a la brevedad el año académico, “lo habrán perdido”, arriesgando así la quiebra de universidad. De paso, desmintieron al ministro de Educación y negaron que exista una mesa de trabajo con el Mineduc para resolver esta grave situación.

En declaraciones a radio Bío Bío, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la UI, Paz Gajardo, lamentó que el ministro Varela no conozca la situación en que se encuentra el plantel y aseguró que el Gobierno ha invisibilizado el conflicto que se vive en las instituciones en proceso de cierre.

“Al gobierno, claramente, el movimiento feminista que hemos levantado lo ha beneficiado, y lo ha usado para invisibilizar la problemática que tienen las universidades en crisis. Me parece una vergüenza lo que dijo el ministro Varela de que existía una mesa de trabajo cuando eso no es real. Me parece nefasto que el gobierno no se interiorice”, afirmó Gajardo a la emisora.

Actualmente, el problema que retrasa el inicio de clases es la falta de recursos, ya que la Ley de Presupuesto sólo establece becas para quienes opten por reubicarse en otro plantel, algo que no quieren los estudiantes. Además, éstas sólo cubren hasta el séptimo decil.

Desde el Gobierno, el jefe de la División de Educación Superior del ministerio, Juan Eduardo Vargas, respondió que por ahora esperan que la Contraloría se pronuncie favorablemente y permita usar las becas de reubicación en los estudiantes que deseen continuar.

Respecto al plazo perentorio que fijó el administrador de cierre, José Jara, para no perder el año, Vargas sostuvo que se puede iniciar el primer semestre más allá del mes de julio.

En ese sentido, si bien la universidad está acreditada hasta diciembre de 2018, la Comisión Ingresa retuvo los dineros del Crédito con Aval del Estado. Además, en su plan de cierre, que debe ser aprobado por el Mineduc, se contempla la venta de tres inmuebles, con lo cual lograrían recaudar alrededor de $5 mil millones, impidiendo así la quiebra y logrando pagar los sueldos y las cotizaciones que permanecen atrasadas desde 2017, afectando a más de 300 funcionarios.