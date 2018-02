De acuerdo a la última publicación de la encuesta Plaza Pública de Cadem, el 68% de los chilenos estaría de acuerdo con que se puedan realizar la eutanasia. La interrupción de la vida consentida por pacientes ha sido uno de los temas más comentados por los medios durante las últimas semanas, interés que surge luego de la petición realizada por la paciente Paula Díaz a la presidente Michelle Bachelet.

La familia de la joven de 19 años publicó un video donde pide a la mandataria ser sometida a una eutanasia, ya que -argumenta- no soporta el sufrimiento asociado al extraño síndrome que padece y que la mantiene postrada.

“Ya no soporto mi cuerpo. Mi cuerpo está desgarrado. Ninguna parte puedo apoyar que no me duela o no se rompa. ¿Cómo no pueden entender?”, es parte del llamado de Paula, mientras pide a Bachelet autorizar el procedimiento.

Pena de muerte e identidad de género

Otra cifra que arrojó el sondeo de Cadem para la segunda semana de febrero fue el apoyo de un 65% de los encuestados a restablecer la pena de muerte para delitos graves, destacando un crecimiento respecto a años anteriores. Este es también uno de los temas que los medios han repasado intensamente, luego que se conociera el caso de Sophie, la niña abusada y asesinada por su padre en Puerto Montt.

El “track semanal” -como Cadem titula el estudio- repasó igualmente otros temas, como el consumo recreacional de marihuana en mayores de edad, que alcanza un 45% de aprobación. Por otro lado, un 38% de los encuestados dice estar de acuerdo con que menores de edad que quieran modificar su identidad de género puedan cambiar su nombre y sexo en el Registro Civil. Y existe 72% de aprobación a la píldora del día después como método anticonceptivo, según consigna Plaza Pública.

El Ciudadano