Un reportaje publicado por el diario La Segunda señala que Javiera Blanco, quien en la actualidad es miembro del Consejo de Defensa del Estado, habría recibido “permanentemente” gastos reservados provenientes de Carabineros, mientras se desempeñaba, justamente, como subsecretaria de la policía uniformada, entre los años 2006 y 2010.

Según consigna el reporte del vespertino, la sospecha de que Blanco había recibido estos dineros apareció luego de que a mediados de 2007 algunos de los llamados “líderes de la mafia de la Intendencia” entregaran un listado de distribución de las platas de los años 2006, 2007 y 2009, y en los cuales se leía la abreviación “Subsecar” asociada a un monto mensual de poco más de un millón de pesos.

En esa época, añade la nota, la veracidad de estos documentos fue puesta en duda por Carabineros, pero la fiscal Macarena Cañas, quien tramita la arista por el supuesto mal uso de gastos reservados en la institución, ya ha recogido varios testimonios que confirman que los pagos realmente existieron.

En ese sentido, uno de los testimonios más importantes contra Javiera Blanco provino del coronel en retiro de Carabineros, Enrico Morelli, quien durante 2007 fue jefe de gabinete de la entonces subsecretaria Blanco.

“Puedo señalar que (los sobres) llegaban mensualmente. Yo veía el momento en que el capitán Ángelo Estay se los entregaba en las manos. Desconozco cuánto dinero había dentro del sobre. Me consta que era dinero en efectivo de gastos reservados en moneda nacional porque Ángelo Estay además me entregaba a mí un sobre con dinero de gastos reservados con aproximadamente $100.000 y me decía que tenía que entregarle a continuación el sobre con efectivo de los gastos reservados a la señora Blanco, cuestión que ocurría con frecuencia frente a mí”, señala la declaración de Morelli ante la fiscal Cañas.

El ex uniformado agregó que “todo el equipo político de Blanco sabía que ella recibía dinero de gastos reservados”, al igual que los carabineros que estaban destinados a esa repartición.

También, el reportaje de La Segunda agrega otro dato, referido al destino que tenían estos gastos reservados: “Era habitual, por ejemplo, que por causa del término de un seminario, o para agasajar a una visita que venía del extranjero, se planificaba una cena, entonces preguntábamos cómo se iba a pagar la cena y la subsecretaria Blanco respondía que con dinero de los gastos reservados”, declaró la coronel en retiro Lily Fuentes.

“Recuerdo en particular una cena en el restaurante Divertimento que está a los pies del cerro San Cristóbal, por el lanzamiento de un libro propio de la subsecretaría”, añadió Fuentes.

Por su parte, el ex general director de Carabineros, Eduardo Gordon, interrogado por la fiscal Cañas sobre la entrega de gastos reservados a Blanco, negó haber autorizado dicho movimiento de dinero, indicando que solamente le asignó a la subsecretaria un auto con chofer igual al que usaban los generales en esa época.

Finalmente, el reporte consigna que todos los testigos que declararon ante la fiscal dijeron que “nunca” habían visto situaciones similares realizadas por otros subsecretarios de carabineros.