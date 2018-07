Representantes de las Juventudes Comunistas (JJCC) y de la Juventud Socialista (JS), protestaron en La Moneda en rechazo al proyecto de Estatuto Laboral para Jóvenes Estudiantes impulsado por el Gobierno, el cual cuenta con suma urgencia y se encuentra en tabla para su votación este martes en la Cámara de Diputados.

Los manifestantes aprovecharon de entregar un dossier dirigido al presidente Sebastián Piñera con una serie de proyectos de ley en materia laboral que no estarían avanzando en su tramitación parlamentaria y que beneficiarían a jóvenes que estudian y trabajan.

En este sentido, el Presidente de las JJCC, Camilo Sánchez, hizo un llamado a rechazar el proyecto en cuestión, el cual a su juicio “busca restar derechos a la juventud trabajadora, abaratar su mano de obra, y en consecuencia beneficiar las utilidades del empresariado. Todo esto sin diálogo con el movimiento estudiantil ni dirigentes sindicales”.

Asimismo, el dirigente llamó a parlamentarios de Chile Vamos que han recibido aportes a sus campañas políticas desde empresarios del retail y la comida rápida, a inhabilitarse de la votación, dado que el proyecto beneficiaria principalmente a este sector de empleadores.

“Éste podría ser un pago de favores políticos a vista y paciencia de todo el país, y a costa de los derechos laborales de la juventud chilena”, explicó el dirigente.

En tanto, la presidenta de la JS, Nicole Cardoch, aseguró que “de ser aprobado el proyecto tal cual está planteado, se afectará la estabilidad laboral de trabajadores/as adultos, debido a los abusos que los empleadores puedan llevar a cabo al sustituir a los trabajadores por jóvenes contratados bajo este estatuto especial, a menor costo”.

La dirigenta añadió que “es tiempo de avanzar en garantías para las y los trabajadores jóvenes y no en una precarización que, de ser ley, será el peor retroceso en materia laboral en mucho tiempo”.

Dentro de los principales puntos del proyecto que han sido cuestionados, está la supresión de indemnizaciones y fuero maternal al finalizar condición de estudiante o cumplir 29 años, la posibilidad de 3 o más turnos diarios, la no existencia de horas extraordinarias, el no reconocimiento de la antigüedad laboral y la opción de no pago de las cotizaciones en salud.