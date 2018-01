Mediante un comunicado público, la familia y redes de apoyo de la machi Francisca Linconao expresa su rechazo a la resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco, que anuló el juicio por el caso Luchsinger Mackay, cuya sentencia absolvió a los 11 imputados. A continuación, reproducimos la declaración.

En este día en que recordamos el asesinato del weichafe Matias Catrileo a manos de un cobarde carabinero, lamentamos que aún no exista justicia para este y otros casos, acompañamos a todas las familias que han tenido que enfrentarse a la persecución racista del estado chileno.

Tras conocerse el día viernes 29 de diciembre del 2017 la resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco, la cual acoge la petición de nulidad del juicio por el caso Luchsinger Mackay que se extendió durante 35 jornadas con un inmenso costo para todos los inculpados y tuvo un veredicto unánime resolviendo absolver a diez de nuestros hermanos y a nuestra ancestral machi Francisca Linconao.

Queremos expresar el total repudio a esta escandalosa decisión de anular el juicio, en nombre de la familia y comunidad de la machi y todas y todos los lamngen que nos han apoyado, manifestamos la grave injusticia que se evidencia tras este fallo, sentimos que no hay justicia para nuestro pueblo, no fueron suficientes los dos meses de juicio en tribunales y los casi dos años de persecución y hostigamiento por parte de policías y fiscales.

Denunciamos públicamente a los fiscales a cargo, que en su inoperancia solo evidenciaron durante el juicio un burdo montaje policial, que por supuesto no ha sido investigado, dirigido especialmente hacia la machi Francisca, pese a esto no pudieron lograr su venganza racista, pues no demostraron participación de ella y de los otros hermanos perseguidos, insistimos en que es imposible que condenen a personas inocentes.

Denunciamos particularmente al Fiscal Alberto Chifelle quien sabemos tiene una trayectoria de persecución hacia el pueblo mapuche debido a serios conflictos de interés en este y otros casos, el pertenece a familias de latifundistas que históricamente han usurpado territorio al pueblo mapuche. Entonces en este momento es la persona menos idónea para ejecutar una investigación pues su notable carga racista antecede a su ya débil calidad profesional.

Nos llama profundamente la atención que rápidamente el tribunal haya dictado la fecha de inicio del juicio, ya fijada para el 26 de febrero del 2018, creemos que van en la única dirección de juzgar rápidamente para condenar esperando tener una sala de tribunal que les favorezca en sus irregulares procedimientos.

Señalamos que el día de hoy ya ingreso la petición para revisión de las medidas cautelares de todos los imputados lo que obviamente tiene como fin encarcelar nuevamente a nuestros lamuen y Machi Francisca, es terriblemente grave que personas que ya fueron absueltas y declaradas inocentes en un larguísimo y costoso proceso judicial puedan volver a una prisión preventiva, consideramos una medida injusta y absurda que viola nuevamente la presunción de inocencia, esta petición demuestra el ánimo de venganza y castigo que tienen los querellantes, pues está más que demostrado que todos los inculpados no representan en absoluto un peligro para la sociedad.

La audiencia para revisar las medidas cautelares se realizará el próximo jueves 11 en tribunales de Temuco a la 13:00 horas, y en el peor de los escenarios nuestra autoridad ancestral Machi Francisca Linconao y los hermanos inculpados podrían volver a la cárcel prontamente.

Por esto es determinante la movilización, denuncia y difusión máxima de este grave atropello hacia el pueblo mapuche que pretenden imponer en tribunales.

Agradecemos profundamente a todos quienes se han movilizado para que se esclarezca la verdad y llegue la esquiva justicia, pedimos más fuerza y solidaridad.

RUME MAÑUN KOM PU LAMUEN