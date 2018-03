Este 15 de marzo la Federación Nacional de Trabajadores de Walmart entregó a la compañía su proyecto de contrato colectivo para el período 2018-2020. Con este acto, dieron por iniciada la negociación anticipada que establecieron con la empresa.



Según consigna el portal Sindical, serán parte de esta negociación 15 mil trabajadores, que pertenecen a 100 sindicatos de Hiper Lider, ACuenta, Lider Express, Ekono y Central Mayorista, que están reunidos en la Federación Nacional de Trabajadores de Walmart. La compañía solicitó a los trabajadores anticipar la negociación y el ejecutivo nacional de la federación decidió aceptar la propuesta y este jueves entregaron su proyecto.

Los trabajadores informaron que el proyecto de contrato colectivo incluye “incrementos significativos, mejora en la redacción y aplicación de las cláusulas y nuevas propuestas para protegernos de los cambios en la organización del trabajo y lo que se deriva del creciente proceso de automatización”, según afirmó Manuel Díaz, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Walmart, director de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), director de No+AFP y presidente de la Confederación Coordinadora de Sindicatos del Comercio.

Hay que aclarar en este punto que la negociación que se inicia es anticipada y no reglada, ante lo que Díaz sostuvo: “Es obvio que nos reservamos el derecho a avanzar a la negociación reglada si no construimos un acuerdo satisfactorio. Esta organización es responsable de la más importante huelga legal que haya vivido la empresa en el planeta en 2014, pero también de una negociación anticipada que culminó con un contrato colectivo a los 18 meses en 2016 con 11.800 involucrados”.

La previsión que toman como federación, se debe a que en la negociación no reglada los trabajadores no cuentan con los fueros, ni con el resto de garantías que otorga la ley a aquellos que están negociando de forma reglada. “Si al 30 de abril no tenemos un acuerdo, el 02 de mayo iniciaremos la reglada. Esto ya se lo advertimos a la empresa, así que están conscientes tanto de nuestra voluntad de negociar ahora, como de que en caso que no haya acuerdo haremos valer nuestros derechos”, comentó Díaz.

