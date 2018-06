En el centro de Santiago, en un cité de la calle Esperanza, el ex candidato presidencial Fernando Atria, presentó su fundación “Casa Común”, centro de pensamiento que busca convertirse en “un espacio para analizar el Chile que la izquierda quiere construir, apuntando especialmente a cambiar el actual modelo neoliberal”.

A la presentación asistieron varias personalidades del mundo político, como la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, el senador Francisco Huenchumilla, y la diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, entre otros nombres.

“Lo que nos une es que nosotros estamos convencidos de la necesidad de una transformación del Chile que existe hoy día, del modelo neoliberal. Vamos a pensar un Chile post-neoliberal”, señaló Atria a radio Bío Bío.

Por su parte, la diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, señaló que su coalición está dispuesta a dialogar con los otros actores de la oposición, especialmente en la necesidad de superar el neoliberalismo y la Constitución dictatorial.

“Creemos que al menos como coalición es necesario superar el neoliberalismo, nosotros vamos a generar espacios más allá de la fuerza política de quienes estamos hoy día en el Congreso, y en eso al menos no nos vamos inhibir de estar en los espacios necesarios para generar esas transformaciones”, detalló la parlamentaria del FA, a la misma emisora.

En tanto, el senador Huenchumilla declaró que “esto no es una coalición, ni un acuerdo electoral o político. Esta es una instancia de encuentro intelectual para intercambiar ideas. A mí no me aproblema conversar intelectualmente con el Partido Comunista ni con el Frente Amplio. Pertenezco a la DC pero soy una persona abierta al intercambio de ideas”.

Otros de los integrantes de “Casa Común” son la diputada Camila Vallejo; el futbolista Jean Beausejour; el senador del Frente Amplio Juan Ignacio Latorre; el actor Mario Horton; las escritoras Diamela Eltit y Camila Gutiérrez; la columnista transexual Alessia Injoque; el teólogo Alvaro Ramis; el autonomista Carlos Ruiz, el economista Gabriel Palma; la diputada del Frente Amplio Yael Geomans; el artista visual Gonzalo Díaz; el ex dirigente estudiantil de RD Noam Titelman; el periodista Juan Cristóbal Guarello;la guionista Nona Fernández; la académica Kemy Oyarzún; la física Maísa Rojas, el doctor Luis Astudillo, el artista Gonzalo Díaz y la abogada autonomista Javiera Cabello.