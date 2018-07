Esta semana, el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua condenó a Natalia Compagnon, nuera de la ex presidenta Bachelet, por delitos tributarios en el marco del caso Caval. La decisión judicial contempló la absolución de Mauricio Valero, socio de la firma, y a la empresa como persona jurídica.

Desde el año 2015 el fiscal Sergio Moya tuvo que investigar el controvertido caso, detonado tras una compra de terrenos en la comuna de Machalí. Durante este período, no tuvo una buena relación con Sebastián Dávalos Bachelet y su esposa. Estos últimos incluso se querellaron contra el persecutor y su superior, el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, por violación de secreto y amenazas.

En conversación con diario La Tercera, el fiscal Moya reveló detalles acerca del matrimonio durante el proceso. Además dio a conocer algunos antecedentes sobre una confesión que recibió de parte de Compagnon: sus primeros abogados habían sido pagados con gastos reservados de la Presidencia de la República.

El persecutor recordó la primera declaración de Compagnon ante la fiscalía, cuando la nuera de Bachelet era asesorada por los abogados Jessica Norambuena y Felipe Polanco. Según explica Moya, la mujer detrás de Caval se sintió perjudicada por el trabajo de los juristas y decidió no cancelar sus honorarios, aunque los pagos sí se habrían efectuado, pero a cargo de la Presidencia.

“En las diferente reuniones, ellos me manifestaron que hubo un incidente, en el cual el matrimonio Dávalos Compagnon fue informado por parte de la abogada Norambuena que le daba las gracias por haberle cancelado los honorarios de Caval, y ellos le manifestaron que no le habían pagado ningún honorario. Entonces ellos me dijeron que hicieron una pesquisa para determinar de dónde había salido esa plata y, según ellos, habían salido de gastos reservados de la Presidencia de la República”, comentó el fiscal al matutino de Copesa.

Moya explicó que “querían saber quién les había pagado la defensa, deuda que ellos no tenían intención de pagar, porque consideraron que no habían sido defendidos adecuadamente. Esto me lo dicen a mí (Antonio) Garafulic y Natalia Compagnon, en esta misma oficina, y me agregan que ellos cuando se enteran de esto, tomaron sus fondos personales y se la fueron a entregar al gabinete a la señora Ana Lya Uriarte, diciéndole que por qué se molestan en pagar a sus abogados. Compagnon y su abogado me dijeron que su primera defensa se pagó desde Presidencia, pero que devolvieron el dinero”.

“La verdad es que no tengo claro por qué me lo contaron. Fue en el periodo en que ellos decían que podían aportar muchos antecedentes de muchas personas, entonces como ella en el juicio dice ‘esos abogados me perjudicaron’, yo quise que explicara al tribunal lo que había dicho también en la fiscalía. Ahora, hasta el día de hoy no tenemos nada que confirme esa circunstancia”, añadió el fiscal a cargo de la causa.