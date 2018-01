Durante la mañana de este lunes se constituyó en el Servicio Médico Legal el fiscal de la Subsecretaría del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para dar inicio al sumario administrativo por la movilización ilegal de un grupo de funcionarios de la sede de Avenida La Paz 1012 , iniciado el viernes 12 de enero.

Desde el ente, explican a través de un comunicado, que la medida se tomó porque los trabajadores no respetaron el llamado a retomar normalmente sus actividades, lo que ha entorpecido el normal funcionamiento del Servicio de las dependencias ubicadas en Recoleta.

A su vez, el director nacional del organismo, Dr. Gabriel Zamora, ha iniciado el diálogo para avanzar en la resolución de las demandas gremiales con los dirigentes nacionales elegidos democráticamente, que integran la Asociación Nacional de Funcionarios y que ya ha logrado avances, los que fueron informados por la directiva nacional.

Desde el SML, dicen lamentar la intransigencia y actitud de los dirigentes que insisten en mantener paralizada las dependencias ubicadas en Av. La Paz, ya que, según ellos, presionan a otros funcionarios no adheridos a la movilización y los amedrentan con el fin de entorpecer las pericias y terminar con la colaboración de centros asistenciales y hospitales públicos.

Además, en el comunicado destacan la disposición del Director Nacional a mantener el diálogo abierto con los trabajadores, pero señalan que no se negociara con funcionarios que no respeten los canales formales de comunicación al interior de la administración pública y que no aceptará que se utilice a la ciudadanía como medio de presión.

Por otro lado, el fin de semana continuó la implementación con éxito del Plan de Contingencia, que permitió cumplir con todas las pericias requeridas por fiscalías, dando respuesta en forma oportuna y con los mismos estándares alcanzados por el SML. Además, se está trabajando normalmente en el levantamiento de fallecidos en hospitales, domicilios y vía pública, análisis de laboratorios y atención de casos de agresiones sexuales.

El Plan involucra el trabajo conjunto con Carabineros, fiscalías, el Ministerio de Salud y la red forense del SML a nivel nacional, he implica que los profesionales del Servicio se trasladen a realizar las pericias, manteniendo los protocolos, cadena de custodia y sistema de almacenaje de las evidencias.

El Ciudadano