Florcita Motuda: “Es muy poco lo que piden los hermanos bolivianos. Yo estoy con ellos”

Son pocos los que quedan por opinar sobre la demanda marítima que mantiene a Chile y Bolivia enfrentados en la Corte Internacional de La Haya. En esta ocasión ha sido Raúl Alarcón, diputado del Partido Humanista y más conocido como Florcita Motuda, quien se ha referido al tema.

“Lo que pide Bolivia es ¡muy poco!, es muy poco al lado de todo lo que perdió. Yo recomiendo ponerse al revés, imaginarse que nosotros somos Bolivia y perdimos todo ese territorio con todas las riquezas que eso significa. Al lado de eso, es muy poco lo que piden los hermanos bolivianos. Yo estoy con ellos”, sostuvo sin reparos en cantante al portal The Clinic.

“Bolivia pide, sencillamente, salida al mar. Hasta Pinochet encontraba razón a la salida al ladito de la frontera con Perú, y Perú no estuvo de acuerdo. Entonces, habría que retomar eso y convocar a Perú. Eso sería una buena solución y es factible, lo que pasa es que acá, el gobierno chileno quiere hacer muestra de bíceps y poder frente a los demás”, continuó el recién electo diputado del distrito 17, señalando además que el gobierno “tampoco quieren aceptar las críticas internas, en cuanto a que el mar no es de los chilenos sino que es de cinco familias para la eternidad, en una ley totalmente cuestionada y totalmente comprada. El gobierno chileno quiere demostrar poder, no quiere entrar en relación de diálogo”.

Por último, el diputado se mostró a favor de la propuesta lanzada por el ex candidato presidencial Alejandro Guillier, quien propuso un canje de territorios entre ambos países: “Se parece a la opción que planteó Alberto Mayol. Cualquiera de esas alternativas son interesantes, porque se tiene una relación bilateral, directa, no judicializada”.