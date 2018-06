Los cuatro reos que golpearon y torturaron a dos de los detenidos por el crimen de la trabajadora de la Universidad de Chile, Margarita Ancacoy, asesinada a golpes en plena calle del Barrio República el pasado lunes, fueron formalizados este jueves en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Según consigna radio Cooperativa, se trata de dos chilenos, un colombiano y un dominicano a los que se les imputa el delito de tormentos y apremios ilegítimos, a quienes se les decretó la medida cautelar de prisión preventiva anticipada, aunque ellos ya se encuentran recluidos en el Penal Santiago Uno.

En ese sentido, se explicó que si bien los sujetos ya cumplen prisión preventiva por cargos de homicidio, robo con violencia y microtráfico, tras esta nueva formalización seguirán bajo la máxima medida cautelar si llegasen a quedar en libertad por los otros delitos que se les imputan.

Sobre los hechos, en el informe de la Fiscalía se señala que los presos atacaron a los acusados por el crimen, cortándoles el pelo y llevándolos a las duchas, donde les dieron golpes de palos y fierros, y les aplicaron electricidad, torturas que fueron registradas en todo momento con un teléfono celular.

La persecutora Marcela Adasme, de la Fiscalía Centro Norte, detalló que “se trata de un delito de tortura, porque hay una participación de un funcionario público (un gendarme). Normalmente este delito concurre porque es particularmente relevante la responsabilidad o el respeto que debemos tener los funcionarios públicos respecto de las garantías de las personas. En ese sentido, por eso los imputados, al participar de este hecho, concurren en este delito”, indicó.

AHORA: 7° Juzgado de Garantía decretó la medida cautelar de prisión preventiva anticipada para Manuel Toro Carrasco, Miguel del Rosario, Sergio Blanch Gutiérrez y Jarvy Torres Perafán, imputados por tortura a internos del penal Santiago 1. El plazo de investigación es de 70 días. pic.twitter.com/b05XuiwGc1 — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) June 21, 2018

Respecto al gendarme, que tenía a cargo el módulo 11 de la cárcel Santiago Uno, lugar donde ocurrieron los hechos, se informó que ya hay una orden de detención pendiente que está en manos de la PDI, pues se le formalizará por los mismos delitos.

“A juicio del Ministerio Público, el funcionario de Gendarmería, si bien aún no ha sido formalizado, concurriría algún tipo de participación al no haber dado un aviso oportuno que podría haber impedido las torturas respecto de los imputados o que no continuasen”, detalló la fiscal Adasme, quien no descartó la formalización de a más reos e investigar a otros gendarmes.

Foto portada: ATON