Desde la Vocería del Frente Amplio, representada por dirigentes del Movimiento Autonomista se refirieron, mediante un comunicado, al rol del conglomerado en el Congreso como oposición al próximo gobierno de Sebastián Piñera y su rechazo a postular a la presidencia de la Cámara de Diputados.

Fue Constanza Schönhaut, Vocera del FA y Secretaria General de Movimiento Autonomista, quien se refirió a la decisión de la coalición de no disputar la presidencia de la cámara.“Es importante hacer política pensando en los objetivos que nos planteamos al llegar al parlamento. No tiene sentido presidir una cámara que hoy no tiene mayorías para empujar una política transformadora. Por esto, como Frente Amplio vamos a destinar nuestras energías a tener iniciativa en temas de relevancia nacional, como lo es educación, salud, pensiones, SENAME, medio ambiente, empleo y condiciones laborales, derechos de mujeres y diversidad sexual”, señaló.

El diputado autonomista, Gabriel Boric, también se sumó a estos dichos, indicando que es innecesario intentar disputar la testera de la cámara. “Como Frente Amplio hemos tomado la decisión de no participar de las negociaciones por la mesa de la Cámara de Diputados, la reflexión detrás de esto es dar una señal de desprendimiento de cargos, que sin las condiciones necesarias, no es más que poder por poder”, dijo.

“Queremos desnaturalizar esa visión que existe de la política y centrarnos en las discusiones importantes, cómo vamos presentar proyectos y construir una alternativa política que vaya en beneficio de las mayorías, que esté alineada con los movimientos sociales, que nazca de nuestros territorios y no entrar en la lógicas de la política que hemos rechazado” agregó.

En ese sentido, el diputado electo por el distrito 10, Gonzalo Winter, señaló que “nuestro desafío no se trata de acumular cargos institucionales, sino que de usarlos al servicio de la lucha de los movimientos sociales y empujar en conjunto una agenda transformadora, por eso nos enfocaremos en trabajar activamente en las comisiones del congreso”.

Por su parte, Diego Ibañez, diputado electo en la V Región, apuntó a los desafíos del conglomerado en la promulgación de leyes, indicando que: “el Frente Amplio no llegó para sentarse cómodo ni engordar a costa del Congreso, tampoco para negarnos a todo, que sería lo mismo. Llegamos para refundar la política y construir una mayoría parlamentaria que avance en derechos, en tanto se rebaja los sueldos y termina con las reelecciones infinitas”.

Por último, la vocera del bloque aseveró que el desafío del Frente Amplio en los próximos años dice relación con fortalecer la labor legislativa, pero también el trabajo político por fuera del Congreso, con el fin de “tensionarlo y hacer un buen trabajo en las comisiones que integraremos”.

“El congreso debe cambiar su relación con la sociedad, abrirse y volverse más representativa de la realidad chilena y la presidencia de la Cámara hoy no es una herramienta útil para ello”, concluyó Schönhaut.

