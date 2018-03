La Fundación Nodo XXI, ligado al Frente Amplio, realizó una revisión crítica de las políticas de género efectuadas por el gobierno de Michelle Bachelet, entre ellas la del aborto en tres causales (aprobada en 2017) y la ley de cuotas del sistema electoral (aprobada en 2014), revelando que poseen dinámicas subsidiarias, tienen una mirada tecnocrática e individualizadora, características de los gobiernos de la Concertación, Chile Vamos y Nueva Mayoría.

A través de una radiografía, la organización explica que el aborto en tres causales, si bien fue un avance, no recoge la demanda feminista del aborto libre y la educación sexual y reproductiva para la prevención de embarazos no deseados. Además, no reconoce la autonomía de decisión de las mujeres, pues las causales requieren la aprobación de terceros y existe la figura de la objeción de conciencia del personal médico y de las instituciones, como el caso de la Clínica Alemana de Osorno, que invocó el “nombre de Dios” para no acatar la ley.

Otro ejemplo es el Bono por Hijo, dinero público que es entregado a las AFP, las que determinan la forma de su entrega a las beneficiarias. En este caso, dice la fundación, existe una “perversión máxima”, porque se inyectan recursos fiscales “a un sistema que está empobreciendo a la sociedad chilena en su conjunto”.

En la infografía, la fundación de Izquierda Autónoma realiza un recorrido por las políticas de género más emblemáticas de los últimos 30 años, evidenciando que presentan un continuismo: las demandas han sido subsumidas a las limitadas respuesta que se pueden entregar desde un Estado subsidiario.

“La continuidad de dichas políticas individualizan y mercantilizan los derechos sociales, sexuales y reproductivos e impiden establecer un sistema de derechos universales para todas y todos”, dicen en la organización.

Puedes ver la infografía pinchando aquí

