A menos de un mes de su audiencia de formalización (el 9 de julio próximo), en el marco de la investigación por la presunta manipulación de pruebas en la “Operación Huracán”, el general (r) de Carabineros, Gonzalo Blu se defendió diciendo que fue “engañado por su gente”.

En una nueva aparición pública, entrevistado por el diario El Mercurio, Blu señaló que la Operación Huracán “fue un total y completo fracaso como consecuencia de la intervención de uno o más funcionarios que se alejaron de los valores institucionales al mentir respecto a que estas aplicaciones informáticas funcionaban y daban resultados. Por lo tanto, un fracaso y nunca existió”.

En este punto, el ex director de Inteligencia de Carabineros acusó a Alex Smith, encargado de crear “Antorcha”, de “engañarlos a todos”.

“Fuimos todos engañados. El propio general Bruno Villalobos fue el que dispuso la instalación de un parche de seguridad en los celulares de todo el alto mando y que hoy sabemos que era inoperativo. Los oficiales de Inteligencia, desconociendo los conceptos informáticos, también cayeron en este error de que Smith decía la verdad”, manifestó Blu.

Además, el general (r) insistió en que, pese a ser el jefe máximo de la unidad, “no le correspondía a él” verificar la veracidad de las herramientas tecnológicas desarrolladas por Smith: “Lo que me llegaba a mí eran los resultados una vez analizados y revisados por todos los estamentos de la UIOE. Hasta el jefe, que era el general Teuber, me decía ´ya. Esto está revisado, está chequeado´ y me lo entregaba para liberar la información a la Fiscalía”.

“Fuimos engañados por uno o más funcionarios y un civil sin que los controles existentes lo detectaran”, dijo, para finalizar reiterando que su falla fue “haber confiado en su gente”.