Tres organizaciones sociales –Unidad Revolucionaria, Sindicato SINTRAC y el Comité de Iniciativa por la Unidad Sindical (CIUS)– convocaron a realizar una “Marcha de los Pobres” el pasado martes, ante la visita del timonel del Vaticano, el papa Francisco.

La idea era comenzar a marchar a las 10:30 horas desde Vicuña Mackenna con Grecia hacia el Parque O’Higgins para entregar un mensaje tanto al Papa como a la sociedad chilena y latinoamericana en general. Sin embargo, las fuerzas policiales impidieron la realización del evento.

El mensaje de los convocantes era claro: “Es un momento para decir a toda Nuestra América que Chile NO es un ejemplo democrático, económico y social a seguir”.

La comparativa con la anterior visita papal, realizada 30 años atrás hacia finales de la Dictadura Militar y en medio de un proceso de movilización popular, resulta obligatoria para los convocantes: “Hoy con la venida de Francisco, nuevamente protestaremos para evidenciar, que nada ha cambiado en estos 30 años, que continúa la pobreza en las calles, nuestros ancianos y ancianas viven con pensiones indignantes producto del sistema de AFP impuesto por la dictadura, con la complicidad del gobierno electo y que día a día los mata lentamente”, sostienen.

Pero sí hay cambios en la sociedad chilena: una enorme cantidad de inmigrantes cuyas vidas no valen; un Wallmapu militarizado, que se judicializa y contra el que se realizan montajes, entre otros, forman parte de lo “nuevo” del panorama. A esto se agrega que “la cúpula de la Iglesia católica quien por años ha encubierto a pedófilos y abusadores de fieles”, además de la desconsideración y continuo desconocimiento de la mujer y su capacidad de actuar tomar decisiones en la sociedad y en la vida personal.

Al menos 30 personas fueron detenidas ayer en la Marcha de los Pobres. Luego de reunirse en el punto de encuentro fueron duramente golpeados por Carabineros. Recibieron el baño químico de los gases lacrimógenos y los carros lanza-aguas.

Los manifestantes, sin embargo, no se amilanaron y sostuvieron sus declaraciones: “Los movimientos sociales de clase y en lucha, no somos parte del show de estos grupos de poder que se unen para demostrar su poder, no seremos partícipe de esta mentira que quieren hacerle ver al mundo entero, no queremos ser cómplices de estas falsas décadas que algunos, le colocan como avances democráticos desde sus oficinas de gobiernos, centros de estudios y sus partidos políticos”, declararon.

Además, tomaron la ocasión para hacer presentes a las y los luchadores sociales que han muerto a manos del Estado en medio de movilizaciones sociales: “Ellos hablan de una Democracia que tiene las manos manchadas de sangre de pueblo, que lleva el nombre de Daniel Menco, Marco Ariel Antonioletti, Norma Vergara, Mauricio Gómez Lira, Claudia López, Alex Lemun, Rodrigo Cisterna, Matías Catrileo, Juan Pablo Jiménez, Jaime Mendoza Collio, Nelson Quichillao, Macarena Valdés y tantos más”, sostuvieron.

Elementos polémicos

Durante la mañana en La Moneda el Papa se había referido a los innumerables casos de pedofilia clerical, indicando que “No puedo dejar de manifestar dolor y vergüenza por el daño a los niños por parte de los miembros de la Iglesia”. Sin embargo mantuvo en primera fila al obispo de Osorno, Juan Barros, contra el cual hay testimonios sobre su activa participación en casos de abuso sexual. En específico, Juan Carlos Cruz -denunciante y testimonio vivo del abuso encabezado por Fernando Karadima-, señaló a la BBC que “Juan Barros estaba parado ahí, mirando, cuando me abusaban a mí”.

La presencia de Barros ha motivado la articulación y movilización de un movimiento laico regional por la remoción del cómplice de abusos sexuales del cargo de confianza papal que le fue otorgado.

En estos momentos Francisco se encuentra en Temuco, lugar donde fueron quemados tres helicópteros de la forestal Arauco, de propiedad del grupo Angelini en presunta protesta por la apropiación de tierras por parte de la Iglesia Católica y en desmedro de los pueblos mapuche.

La Machi Francisca Linconao ha realizado intentos, todavía infructíferos, de entablar un diálogo de igual a igual con el Pontífice.