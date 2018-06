El ministro de Economía, José Ramón Valente, dijo que el Gobierno “valora” la salida de Julio Ponce Lerou como asesor de Soquimich, medida que fue anunciada por el presidente de la minera no metálica, Alberto Salas.

Tras una reunión en el Palacio de La Moneda con el Presidente Piñera, el ministro Valente dijo a la prensa que “desde el primer minuto” plantearon sus reparos al regreso del ex director a la empresa, agregando que “no es una ilegalidad, el contrato lo permite, pero es una imprudencia”.

“Dijimos imprudencia, porque no es una ilegalidad, el trato lo permite, pero como se habían sucedido los acontecimientos quedaba algo que no parecía natural y que fue muy mal tomado en general por la opinión pública, me parece bien que la compaña, es su potestad, haya tomado esa decisión de revertir esa imprudencia”, agregó el personero de Gobierno.

Este viernes, desde SQM confirmaron la salida del ex yerno de Pinochet, “dado que su incorporación como asesor ha causado públicas diferencias de opinión”. Según indicó Alberto Salas, tal como lo ratificó Corfo en su comunicado de prensa del 6 de junio pasado, la idea de mantener a Ponce como asesor “no contraviene de forma alguna el acuerdo suscrito con Pampa Calichera, ya que la condición de ‘asesores’ quedó excluida de las prohibiciones contenidas en el mismo”.

El titular de Soquimich reiteró que la decisión de contratar a Ponce Lerou se basó “exclusivamente en el aporte que éste entregaría con su conocimiento y experiencia en el desarrollo de los procesos productivos y tecnológicos de la Compañía”, agradeciendo finalmente “la disposición que éste tuvo, para así poner término a las referidas discrepancias de opinión, todo ello en el beneficio de SQM y de todos sus accionistas”.