Este domingo el filme nacional “Una mujer fantástica” fue premiado con un Oscar de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en la categoría Mejor Película Extranjera, superando a las producciones “The insult” de Líbano, “On body and soul” de Hungría, “The Square” de Suecia y “Loveless” de Rusia.

And the Oscar goes to… pic.twitter.com/LQ1LdIChka

— The Academy (@TheAcademy) March 5, 2018