Comienzan alegatos en La Haya Historiador Max Quitral: “Chile ha construido una política exterior de espalda a los pueblos latinoamericanos” “Me parece que no ha existido política de Estado con Bolivia. Lo que ha existido han sido posiciones de gobierno, pero no una política de Estado y me parece que ese es el gran reproche que uno le puede hacer a la política exterior de Chile”, sostuvo el politólogo en diálogo con El Ciudadano.

Por Felipe Menares Velásquez