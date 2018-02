En las góndolas de los supermercados vemos diariamente envases de mostazas, mayonesas, salsas de ají, ketchup y otros productos Traverso. Lo que hasta ahora no se ha visto es la huelga que hace 36 días llevan adelante los trabajadores de esta empresa, que se encuentran movilizados para conseguir mejores condiciones laborales.

Desde el 8 de enero cerca de 50 trabajadores se encuentran movilizados ante la no respuesta de la empresa al petitorio que el sindicato levantó como parte del proceso de negociación. Sin embargo, lo que sí llegó fue la represión: este martes Fuerzas Especiales de Carabineros se presentaron junto con el guanaco y el carro lanzaaguas en el sector de Américo Vespucio y Panamericana para disolver a los manifestantes, acción que terminó con 18 huelguistas detenidos.

“Nos reprimen ellos (la empresa) y Carabineros, que dispone de demasiados efectivos a pesar de que somos 30 o 50 personas las que estamos protestando”, advierte Miguel Silva, presidente del Sindicato de Trabajadores Traverso, quien en conversación con El Ciudadano sostiene que desde la compañía no han respondido a sus demandas.

“Nos acusan de subversivos y solo somos trabajadores que solamente queremos mejorar nuestros ingresos, que en la media están en el sueldo mínimo”, apunta el dirigente.

A 35 días del inicio de la huelga, ¿cuáles son las condiciones de los trabajadores y el petitorio que demandan?

Somos casi 50 trabajadores que se encuentran sindicalizados que nos encontramos movilizados para buscar un acuerdo con la empresa. Nuestro petitorio se basa en un reajuste de salario al 100% del IPC, ya que para cualquier ajuste la empresa no lo considera; además, pedimos un 5% de aumento de sueldo, bono del 50% para vacaciones, un bono para el turno de noche de 7 mil pesos, garantizar la gratificación mensual, mantener vigente el contrato de 24 meses y el bono de término de conflicto de 500 mil pesos que, por cierto, ya no cubre el tiempo de huelga. Esos son los puntos que presentamos para establecer un piso, pensando en la próxima negociación.

¿Qué tan complejo ha sido este período, considerando el tamaño del sindicato y los salarios de los trabajadores?

Ha sido difícil, porque este sindicato es nuevo, nos constituimos en abril del año pasado, por lo que eramos inexpertos en las negociaciones. Por otro lado, la empresa nunca tuvo sindicato. Por lo mismo, nos hemos apoyado en la CNT (Central Nacional de Trabajadores) y en diversos sindicatos que se nos han acercado.

¿Cuál ha sido la respuesta de la empresa?

No hemos tenido ninguna respuesta a esos puntos. Solo nos ofrece un bono de producción, manteniendo las condiciones actuales, donde nos suben las metas para poder conseguirlo, porque los bonos se entregan contra logro de las metas.

¿No han tenido nuevos acercamientos?

El pasado viernes nos reunimos, a partir de la presión que hicimos, donde aunamos criterios respecto del bono de producción. Quedamos en afinarlo, revisar el resto de los puntos y quedamos en reunirnos este miércoles. La respuesta de la empresa quedó en nada porque llegó Carabineros, que nos reprimió llevándose a 18 compañeros detenidos.

La empresa en la que trabajan le entrega productos a los principales supermercados del país. ¿Han podido dar a conocer su situación con ellos?

Nosotros somos un gran proveedor de los supermercados. Al mismo tiempo, nosotros le envasamos y producimos los productos a Walmart, SMU y Cencosud. El tema es que, por ejemplo, Walmart tiene un contrato de “buen trato” a los trabajadores con sus proveedores, por lo que “castiga” a aquellos que maltraten a sus funcionarios. En nuestro caso, Traverso está faltando a ese contrato; el problema es que nuestra huelga no la hemos podido hacer tan masiva para que el grupo “apriete” a nuestra empresa.

¿Cuál es la estrategia que preparan de aquí en adelante?

Para nosotros estar en el día 35 de huelga es muy importante, el sacrificio ha sido muy grande porque no estábamos preparados para una huelga. Desde la empresa, creemos que piensan “estos no van a aguantar” y hemos podido presionar a la empresa, aunque aún no ha sido suficiente. Nos reprime la empresa y Carabineros, que tiene demasiados efectivos a pesar de que somos 30 o 50 personas las que estamos protestando. Lo de hoy (martes) fue increíble, ya que con guanaco y lanzaaguas se reprimió a 30 personas que sosteníamos un lienzo. Nos acusan de subversivos y solo somos trabajadores que solo queremos mejorar nuestros ingresos, que en la media están en el sueldo mínimo.

¿Han podido hacer una gestión con otras organizaciones sindicales?

Nosotros no hemos tenido contacto con la CUT, aunque hay sindicatos que están afiliados y que nos están apoyando. No nos interesa politizar el tema, porque solo buscamos solucionar este problema. Entendemos que la CUT puede ser más radical, pero eso no nos nace. Si quisiéramos radicalizar y buscar otras vías hace rato habríamos salido en las noticias.