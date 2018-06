“Esto no es una coalición, ni un acuerdo electoral o político. No, esta es una instancia de encuentro intelectual para intercambiar ideas. A mí no me aproblema conversar intelectualmente con el Partido Comunista ni con el Frente Amplio. Pertenezco a la DC pero soy una persona abierta al intercambio de ideas”, afirmó a La Tercera PM.

Fernando Atria fue quien lo convenció de adherirse al proyecto, en el que el actor Mario Horton, la escritora Diamela Eltit, el futbolista Jean Beausejour, el socialista Manuel Antonio Garretón también se involucraron.

“Lo que estamos haciendo es cambiar puntos de vista y escuchar a gente muy ilustrada. A los políticos nos falta escuchar ideas sobre el devenir de Chile. Es sano”, agregó.

“Fernando es un gran intelectual y un gran profesor. Yo no voy a participar en la plataforma de nada, voy porque encuentro una posibilidad de intercambio de ideas. Voy a un proceso de aprendizaje. Me siento con libertad para participar de estos encuentros”, insistió Huenchumilla.

Por otra parte, Huenchumilla también comentó con respecto a la decisión de ex ministros DC Jorge Burgos y Mariana Alywin de colaborar con el gobierno de Sebastián Piñera. El primero a través de una fallida representación legal al ministro de Salud, Emilio Santelices, y la segunda al fichar como encargada del plan “Todos al Aula”.

En este sentido, apuntó que “me parece que (la decisión de Burgos y Aylwin) es un error que trae solo confusión porque la gente se pregunta qué somos los democratacristianos. ¿Somos de oposición o colaboracionistas? ¿o somos de derecha? Mariana Aylwin se fue del partido y ahora es libre de tomar decisiones. No puedo criticarla, en cambio Burgos es un militante conocido y destacado. El tiene que ser más prudente en sus actuaciones”.