El persecutor regional de Aysén, Carlos Palma, que investiga la presunta implantación de pruebas de Carabineros en la denominada Operación Huracán, señaló al Juzgado de Garantía de Temuco que la denuncia formulada por el ex asesor de la unidad de inteligencia uniformada, Álex Smith, respecto a un posible hackeo de la aplicación “Antorcha” exhibida en Canal 13, no tenía sustento.

Palma pidió el sobreseimiento de la causa aglutinada al resto de las aristas del caso, indicando que los hechos denunciados por Smith en el reportaje del periodista Emilio Sutherland “no existieron”.

Según La Tercera, la solicitud del fiscal plantea que la IP mencionada por el ingeniero para identificar a los supuestos autores del ataque informático, y que éste vinculó al cuartel central de la Policía de Investigaciones de Chile, corresponde al sitio web “Página de Inicio”, utilizado para visualizar datos como el clima, la restricción vehicular e indicadores económicos.

Para llegar a esa conclusión, la Fiscalía entrevistó a Ignacio Aguirre, gerente comercial de Eol Research, dueña de “pdi.cl”, quien descartó cualquier medida intrusiva contra Smith.

Luego, Palma habría descubierto información aun más comprometedora al interrogar a funcionarios de la Dirección de Tecnologías para la Información y las Comunicaciones de Carabineros de Chile (TIC), quienes directamente implicaron a agentes de la Dirección de Inteligencia (Dipolcar) en el diseño de las muestras de “Antorcha” exhibidas en TV.

El medio cita la declaración prestada por el diseñador gráfico del TIC, Cristián Moreira, quien señaló que el 8 de febrero, solo días antes del espacio en que Sutherland trató de poner a prueba el software que supuestamente capturaba conversaciones de WhatsApp, tanto Smith como el imputado capitán (r) Leonardo Osses, superior del anterior, confluyeron para armar una demostración del dispositivo que sería diseñada por el programador Álex Zambrano.

“El entonces capitán Osses le solicita que diseñe de manera urgente unas imágenes para la aplicación ‘Antorcha’, que no le dieron mayores detalles y que sólo le solicitaron que apareciera una Antorcha además del logo de la Dipolcar; que el Capitán le indicó que debía realizar los diseños para dos páginas web, uno de inicio y otra para el interior, y que todo era secreto, que no debía comentarlo con nadie, y que incluso hicieron que saliera su compañero de oficina para que no tomara conocimiento de la labor que le había sido encomendada”, plantea el relato de Moreira, contenido en la petición del fiscal Palma.

Zambrano confirmó la versión de su colega, indicando “que entre el 8 y el 9 de febrero del año en curso, recibió una llamada desde Dipolcar Temuco, preguntándole si tenía conocimiento de páginas web, y que ante su respuesta positiva, le señalaron que necesitaban implementar una plataforma”.

El día 9, el funcionario “recibió una llamada del comandante de Carabineros, señor Villarroel, indicándole que confeccionara una página web, que había que hacer un login y password, y que al ingresar a la siguiente página debían solicitarse 3 o 4 campos, con nombre, número de celular, IMEI, un correo electrónico, y que después de eso se enviaba a una base de datos que está en MYSQL, fuera del servidor de Carabineros; que el diseño de la página web venía hecho, que era el símbolo de una antorcha además de un celular con un fondo verde, y que lo recibió de Cristian Moreira, otro funcionario de Carabineros”.

Los diseños se plegarían a la página www.uichile.cl, cuyo espacio de almacenamiento fue comprado “el día 01 de febrero del 2018 por Álex Campos Garrido, funcionario de Dipolcar Temuco”, de acuerdo a lo informado por Hosting Chile. Incluso a Zambrano le pareció raro que Smith denunciara un potencial hackeo a dicha web, ya que “nadie sabía de la página”.

“De lo anteriormente señalado se concluye entonces, que el sitio web www.uichile.cl, supuestamente hackeado según la denuncia de señor Smith, que es el que alojaría el supuesto programa ‘Antorcha’, no existía con anterioridad al 08 de febrero de 2018; que los derechos sobre el servidor donde fue alojada la página sólo fueron adquiridos con fecha 01 de febrero de 2018; que el diseño y la programación de lo que aparentemente podría ser el programa Antorcha fueron creados por dos funcionarios de Carabineros en ejercicio, distintos del señor Smith; que la página www.uichile.cl, después del 8 de febrero sólo era conocida por su creador (Álex Zambrano) y por los funcionarios que tuvieron que ver con su creación”, planteó el Ministerio Público.

En la respuesta del oficio a Hosting Chile se indicó además que la IP denunciada por Smith en el supuesto hackeo no registraba “ningún acceso a la página www.uichile.cl”, refutando de manera categórica los dichos del ex profesor de Labocar.

“Las afirmaciones que hace el denunciante en cuanto a que la página www.uichile.cl había sido hackeada, que esto había sido realizado por la Policía de Investigaciones de Chile, que la IP hackeadora es la 201.238.231.90, y que dicha IP tiene domicilio en Avenida General Mackenna N° 1370, comuna de Santiago, perteneciente al domicilio de la Policía de Investigaciones de Chile, son todas afirmaciones falsas, por lo que los hechos denunciados son inexistentes”, concluye Palma.

El pedido de sobreseimiento se suma a otro para absolver de responsabilidad al fiscal Luis Arroyo, su asistente Mónica Palma y al líder de la CAM Héctor Llaitul por la supuesta violación de secreto alegada por Carabineros en la hebra de la indagatoria que arrastró a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), por presuntas filtraciones.

Palma también habría determinado, según los requerimientos a la justicia, la falsedad de toda la información contenida en los documentos firmados por el general Gonzalo Blu Rodríguez, por lo que estaría ad portas de imputarle cargos en la causa.

Matías Rojas – [email protected]