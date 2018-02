Entrevistado por radio Bío Bío, Alex Smith, conocido por su rol en la llamada “operación Huracán”, señaló que “mi programa sí funciona (…) fue utilizado en Caso Andes, Robo del Siglo, Caso Landerretche, en varios casos más”.

Al mismo tiempo, el imputado en la investigación por el montaje informático, expresó que luego del escándalo en Carabineros -donde la institución en la cual actuaba como colaborador- quedó completamente solo. “En este momento estoy solo dando la cara y con la frente en alto”.

El vínculo del “profesor Smith” con la policía uniformada comenzó tras unos cursos realizados a Labocar Araucanía. Ahí conoció al capitán Leonardo Osses Sandoval, a quien asegura no arrepentirse de haberlo conocido ya que “todo pasa por algo”.

Posterior a esos cursos comenzó a colaborar con la institución, desencadenando finalmente en la formalización que hoy pesa en su contra tras las indagatorias de la Operación Huracán 2.

Al ser consultado sobre la posibilidad de insertar diálogos falsos del programa de mensajería en los teléfonos de los comuneros, el cuestionado informático sostuvo “yo no tengo la tecnología para haber hecho eso. No se si en las pericias alguien implantó o no, habría que investigarlo”.

“Yo me entero (de las conversaciones) por la prensa. No era mi pega, Yo era sólo un civil que le mandaron a construir algo y lo hice”, recalcó.