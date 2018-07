Pese al mal tiempo y a la lluvia anunciada, un centenar de personas se reunieron este sábado en la esquina de la calle Villaseca del cerro Artillería, con el fin de inaugurar el memorial del ex cuartel Silva Palma de Valparaíso, lugar que funcionó como centro de detención y tortura de la dictadura cívico-militar entre los años 1973 y 1976.

La ceremonia fue organizada por la Mesa de Derechos Humanos y la Memoria de Valparaíso, en la cual participan organizaciones de DD.HH de la región e instituciones como la Universidad de Playa Ancha y la Alcaldía Ciudadana.

Uno de los momentos más emotivos del acto fue el recuerdo de un sobreviviente que llegó al cuartel Silva Palma el año 73’ preguntando por su padre, momento en que fue tomado detenido y torturado durante una semana, cuando sólo tenía 15 años. Como este, son miles los testimonios que este memorial quiere relevar en homenaje a las víctimas, y para que nunca más ocurran estos hechos de horror.

Danilo Ahumada, representante de la UPLA, señaló al respecto que “esto se realiza en el marco de la Ruta de la Memoria que estamos trabajando con la mesa. Estamos levantando y recuperando espacios, y este es el sexto memorial que levantamos en la región. Ahora ya nos estamos preparando para el séptimo, que será en Puchuncaví, en un centro de detención”.

Por su parte, María José Larrondo, encargada de la oficina de Gestión Patrimonial del municipio, afirmó que “son muchas las memorias, no solo la memoria política, pero una de esas que marcó fuertemente nuestra ciudad es la memoria histórica de lo que ocurrió el ’73. Es necesario relevar y entender todas las perspectivas que cruzan este tejido social, entonces el patrimonio toma otro peso, no es el edificio, la piedra o el ladrillo, el cemento si tiene o no tiene grietas, esto va más allá”.

“La ciudad patrimonio de la humanidad, recoge vidas actuales y pasadas y va a recoger también futuro, y ese futuro no es nada si no entiende un derecho básico que es el saber y el conocer, y ese saber no puede estar coartado solo por una versión de la historia sino por muchas. Por eso, la apuesta de nuestra oficina es que no solo se enfoque en sitios de patrimonio, sino que tome una mirada más amplia que integra el patrimonio, la memoria y los derechos humanos”, concluyó Larrondo.

Fotos gentileza Alcaldía Ciudadana