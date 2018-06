“No está a la altura de los tiempos”. Así de claro fue el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, al presentar el informe preliminar del Estudio de Mercado sobre Notarios públicos. El insumo fue realizado sobre la base de la revisión de boletas, situación tributaria y una encuesta aplicada a 77 notarías ubicadas en las regiones Metropolitana y de Valparaíso.

Durante el estudio, la FNE comprobó la hipótesis de falta de competencia planteada, que señala que “la intensidad de competencia en el mercado de notarios es insuficiente, existiendo espacios de mejora regulatoria para corregir este aspecto”.

De acuerdo al trabajo del organismo, sólo 17 servicios concentran el 90% de la demanda notarial. En este sentido, la FNE observó tres ámbitos principales en los cuales se generan obstáculos para el funcionamiento competitivo del mercado: barreras legales de entrada para operar en el mercado, una regulación muy restrictiva en relación a la conducta comercial de los notarios y una regulación muy detallada en cuanto a la forma en que deben proveerse los servicios, lo que impide la innovación y el uso de tecnologías modernas.

“A juicio de esta Fiscalía, y con una mirada de política pública y libre competencia, el sistema notarial chileno no está a la altura de los tiempos, de la sofisticación de la economía chilena. Hay muchas señales de por qué eso ocurre, creemos que hay un exceso de trámites en los que se necesita recurrir a un notario. Creemos que el mecanismo de designación no es apto”, afirmó Felipe Irarrázabal.

La entidad defensora de la libre competencia detectó además que los aranceles vigentes no se cumplen. Por ejemplo, de los 17 trámites notariales investigados, cinco (fotocopia autorizada, declaración jurada, salida menores,impuestos de timbres y carta de renuncia) tienen un precio máximo regulado por el Ministerio de Justicia. De estos trámites, todos tienen una mediana que supera el precio máximo establecido en el arancel, expresado en un sobreprecio que varía entre 200 y 1.167 por ciento.

El informe también centró su mirada en la renta que reciben los notarios públicos, quienes en promedio ganan $14 millones mensuales, lo que equivale a $163 millones anuales. En particular, el notario promedio de Santiago Centro tiene una renta por $24 millones mensuales, lo que equivale a $288 millones anuales.

Respecto del cálculo de las rentas monopólicas, se cifran en torno a los US$ 25 millones; las ineficiencias productivas, equivalen aproximadamente a US$ 80 millones; y los costos indirectos que se derivan del funcionamiento actual de las notarías, se sitúan entre US$ 33 millones y US$ 44 millones. A partir de estos datos, la FNE estima que se podría ahorrar entre US$ 138 y US$ 149 millones al año, o entre 88% y 95% de los ingresos del sistema notarial y que el costo de los trámites notariales para las personas podría llegar a ser un 5% del precio que actualmente pagan.

“Para un trámite que tiene hoy un costo entre honorarios del notario, tiempo y transporte de 3 mil pesos, ello significaría que el costo caería a 150 pesos”, se lee en el documento de la agencia encabezada por Felipe Irarrázabal.

Entre las recomendaciones realizadas por el organismo, destaca la modificación de normas de entrada al mercado, permitiendo el libre ingreso y creación de notarías; la estandarización de la forma de generar, almacenar y transmitir información; y la creación de una categoría “notarios certificadores”, que se hagan cargo de las funciones primordialmente mecánicas bajo un esquema de mayor competencia.

Desde la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile reaccionaron al estudio de la FNE. Mediante un comunicado público, cuestionaron la metodología adoptada por el organismo estatal y anunciaron que presentarán sus observaciones a la Fiscalía para manifestar su “inquietud respecto de algunas medidas propuestas en este pre informe, que podrían constituirse en claros factores de riesgo para la fe publica y la seguridad y certeza jurídica”.

De acuerdo a La Tercera, en los últimos 23 años se han presentado más de 30 proyectos para reformar el sistema de notarías públicas, pero no se ha registrado mayor avance por causa de la resistencia del gremio.