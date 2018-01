Este martes, el intendente de la región de Los Lagos, Leonardo de la Prida, descartó la repoblación de la villa Santa Lucía (Chaitén), tras el aluvión ocurrido el pasado 16 de diciembre y que, hasta el momento, ha dejado 16 víctimas fatales.

“Villa Santa Lucía hoy es un lugar de peligro, un lugar de trabajo, de rescatistas, y que no está autorizada para que las personas vivan en el lugar”, señaló la autoridad regional, según consigna Biobiochile.cl.

“Yo he escuchado, y con con el entendimiento puedo ver que hay personas que dicen que no se quieren ir del lugar, pero eso no va a poder ocurrir, mientras Sernageomin y todos los organismos técnicos determinen de que pueda ser un lugar efectivamente habitable”, agregó De la Prida.

Respecto del traslado de los habitantes del sector, el intendente precisó que ya iniciaron labores. “Estamos relocalizando desde una perspectiva de emergencia. Tenemos barro, escurrimiento de lodo, estamos en emergencia haciendo todo lo posible para dar la normalidad a las personas. No se puede vivir en Villa Santa Lucía, así de simple”, sostuvo la autoridad.

De acuerdo a Biobiochile.cl, De la Prida habría advertido, con información de la Fuerza Aérea, que es posible que se detengan momentáneamente los viajes a la villa, puesto que este miércoles se pronostican 50 milímetros de lluvia, aunque aclaró que la búsqueda de los desaparecidos no se suspende.

“Al momento no hay ninguna fecha de límite de la búsqueda, solamente cambio de fases en la búsqueda. Es decir, primero estamos buscando localizadamente, hay lugares en la villa, hay lugares cercanos al río o cercanos hacia la cuesta, desde donde vino el escurrimiento de lodo”, señaló.

Sin embargo, el intendente de Los Lagos precisó que “va a venir una fase más adelante, cuando quede claro que no podemos encontrar cuerpos de esta forma, en que vamos a tener que remover con maquinaria pesada, pero la idea es llegar hasta encontrar el último cuerpo”.