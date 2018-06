Hasta La Moneda llegó María Cecilia Ahumada para invitar al presidente Sebastián Piñera a la “Caravana por la voz de Paula”, su hija, una joven de 19 años que padece una extraña enfermedad hace cuatro años y que pide la eutanasia. “Tengo la esperanza de que el Presidente escuche nuestra voz, para que se abran las posibilidades en busca de un diagnóstico y termine con el padecer de mi hija”, afirmó la madre, afuera del palacio presidencial.

La familia indica que en agosto de 2013, Paula Díaz Ahumada fue vacunada en su colegio contra la difteria, el tétanos y el coqueluche. Aseguran que luego de ese procedimiento, la adolescente comenzó a experimentar una serie de síntomas que provocaron su hospitalización. Sin embargo, a la fecha, no hay un diagnóstico claro acerca de la enfermedad que produce un enorme dolor en la joven.

En mayo de este año, Paula conversó con el programa “Mentiras Verdaderas” de La Red. En el espacio, sostuvo que “es difícil mantenerse si uno no tiene fe”. “Yo pido que me lleve durmiendo para ya no sufrir más, porque las crisis que me dan son muy terribles (…) Siempre mantengo la armonía, pero es tanto el dolor, que aguantarlo me cansa”, expresó.

“Solo pido que luego me llegue la eutanasia”, afirmó la joven, aunque reconoció que mucha gente la ha retado por solicitar su descanso definitivo. “Qué más quieren que espere”, sostuvo la adolescente enferma hace cinco años.

Motoqueros desplegados en todo Chile

“Para mí es muy importante que vean de cerca en qué condición está mi hija y que conozcan su caso más profundamente”, indicó su madre en el punto de prensa convocado en La Moneda.

Respecto de la actividad programada para el domingo 17 de junio, María Cecilia Ahumada indicó que se trata de una movilización de motoqueros en todas las regiones del país. En la Región Metropolitana, específicamente, “se está convocando a toda la gente al Estadio Nacional a las 10 de la mañana, para salir en completo orden para estar aquí en La Moneda a las 12”, precisó.

La madre de Paula llamó a la población a tocar sus bocinas a mediodía de este domingo “para remecer este país, para que una vez por todas se haga algo por una pequeña que esta sufriendo incansablemente”.

Los organizadores de la caravana solicitaron que el presidente Piñera “escuche la voz de un niño, que está clamando ayuda, escuche la voz de Cecilia, que es una madre que pide ayuda. Es una caravana de la ciudadanía que pide que esta niña sea escuchada”.