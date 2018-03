“Yo me retiré físicamente del Ministerio de Justicia el día viernes pasado a las cinco de la tarde. Hasta esa hora, de ese día, yo no recibí ningún decreto ni proyecto de decreto vinculado con Punta Peuco ni con nada”.

Con esas palabras, el ex ministro de Justicia de Michelle Bachelet, Jaime Campos, respondió a las versiones que lo acusaron de incumplir una orden entregada por la Presidenta, respecto al cierre de la cárcel de Punta Peuco.

Esa tesis fue publicada por el diario La Tercera, en cuyas páginas se informó que Campos “entró en estado de rebeldía con la decisión presidencial” de cerrar el penal y se negó a firmar el decreto que daba curso a esta acción.

Asimismo, la ex subsecretaria de Derechos Humanos del gobierno saliente, Lorena Fries, explicó en una entrevista con la cadena CNN Chile que en su momento, Bachelet sí firmó un decreto, pero este no cerraba el penal, sino que lo “redestinaba” para el uso de presos no autovalentes o en situación de discapacidad.

La respuesta de Campos vino a través del mismo diario. Allí, el ex ministro de Justicia negó haber recibido el documento: “Yo no he firmado nada en relación con Punta Peuco hasta el viernes, a las cinco de la tarde, que me retiré”, insistió.

En tanto, desde el Partido Radical, donde milita el ex ministro Campos, pidieron este lunes que todos los involucrados den las explicaciones correspondientes sobre este tema.

“Siempre fuimos partidarios del cierre del penal Punta Peuco, pero no al final de un gobierno. En el momento que corresponda, como parte de una política pública carcelaria, todas las personas que tienen que ver con esto es mucho más fácil que den una explicación”, dijo el presidente de los radicales, Ernesto Velasco.

En esa línea, Velasco resaltó que “no sólo el ministro Campos, todos” incluida la ex Presidenta Bachelet, deben dar explicaciones: “Qué más transparente a los ciudadanos que decirle lo que uno piensa de cómo son las cosas”, remató el timonel del PR.