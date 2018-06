Durante el capítulo de este lunes de la serie nocturna de MEGA, Perdona Nuestros Pecados (PNP), se dio una de esas escenas que definitivamente están entre las más potentes de la producción, principalmente por el tipo de discurso que han entregado sus protagonistas.

“Mechita” -hija en la serie del ex alcalde de Villa Ruiseñor, “Ernesto Moller”- decidió enfrentar de una manera rotunda a su padre y a sus dos hermanos, luego de que su familia completa la cuestionara violentamente por reconocer que estaba enamorada de otra mujer, “Bárbara”.

Fue entonces que en una escena cargada de tensión, el personaje encarnado por la actriz Soledad Cruz desnuda el actuar hipócrita de su familia, recordándole uno a uno el tejado de vidrio desde donde se apoyaban para juzgarla, llegando a agredirla físicamente y tratarla de “degenerada”.

“Qué se creen ustedes para venir a juzgarme. Llevo años aguantando sus pecados, sus mentiras, sus encamadas secretas, y ahora tienen la desfachatez de apuntarme a mí con el dedo… No se los voy a aguantar. A ustedes no”, les dijo a los Moller.

“Tú a mí me puedes decir lo que quieras -dime lo que quieras-, pero yo jamás, jamás dejaría ni a mi hija ni a mi mujer por irme de putas”, le espetó a su hermano Carlos Moller.

“Yo nunca me he acostado con mi cuñada, con la mujer de mi papá, con mi cuñado. Y yo nunca he pagado por amor”, remató “Mechita”.