Un hombre resultó con diversas lesiones luego de ser atacado por una jauría de perros callejeros en San Pedro de la Paz, región del Bío Bío, sector donde los vecinos vienen hace tiempo exigiendo un mayor control para evitar este tipo de incidentes.

Según consigna radio Bío Bío, los hechos sucedieron el domingo pasado, cuando la víctima, identificada como José Luis Quiroga, caminaba por calle la Miguel Brayer, para presenciar un partido de fútbol de su barrio, el sector Boca Sur.

De acuerdo a su relato, de un momento a otro se vio atacado por una jauría de perros que le provocaron la pérdida del equilibrio, cayendo a la vía pública. En esa difícil situación, trató de defenderse con un paraguas, pero poco pudo hacer. En ese momento -añade el hombre- algunos vecinos salieron en su auxilio, golpeando a los animales con un palo, logrando así alejarlos.

Ninoska, otra vecina que ayudó al adulto mayor cuando era atacado por los animales, denunció que el sector se transformó en una zona insegura para todas las personas, especialmente para los niños, quienes están permanentemente expuestos a los perros.

“No es una vez, si no que ha pasado varias veces, hay gente que pasa en bicicleta y se les tiran, y si uno no les tira piedras los perros no se salen, ese es el peligro, para los niños del jardín por ejemplo, ni dios lo quiera las tías sacan a los niños a la plaza y con los perros ahí, si se les tiran, ¿qué van a hacer las tías?”, se preguntó la mujer.

(Foto: referencial)