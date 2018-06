Este domingo 17 de junio del 2018, Jorge Mateluna cumplió 5 años en prisión, tras ser condenado -a 16 años- por un delito que -alega- no cometió. Por ello, el ex frentista compartió una carta pública, donde señaló que este periodo “ha sido un largo tiempo complejo y doloroso”, pero en el que también “hemos convivido con lo hermoso de una solidaridad desbordante y cariños continuos que nacen en el mundo libre”.

“En la suma de estos años hemos vivido en cuerpo y alma lo terrible de la injusticia y hemos constatado como sus nefastas consecuencias se ramifican y se extienden más allá del cuerpo del condenado”, señala la carta difundida por Mateluna, escrita desde la Cárcel de Alta Seguridad.

El ex frentista agregó que en la certeza de su inocencia y en su familia, “radica la energía de este movimiento por justicia que ha ido creciendo en la razón y urgencia de no ser indiferentes ante el hecho injusto”.

Recordemos que el caso de Jorge Mateluna pronto será revisado por la Corte Suprema, luego de la presentación de un recurso interpuesto por la Facultad de Derecho de la U. de Chile, instancia que se encuentra patrocinando el caso.

“Hemos avanzado, hemos llegado a la instancia en que el peso de la verdad y no el prejuicio ni el odio a mi historia, tendrá que ser escuchado con verdadera imparcialidad y profundo sentido de justicia”, escribió Mateluna respecto a esto último, concluyendo su mensaje con un llamado a “no cejar, a no olvidar y a no cesar de andar pues aún falta justicia”.

Lee la carta completa acá